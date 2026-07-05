Ayudas del Imserso
El Imserso confirma la ayuda de 525 euros para pensionistas con contratos de alquiler
Los beneficiarios de pensiones no contributivas podrán seguir solicitando la ayuda de 525 euros para vivienda en alquiler en 2026
Confirmado por la Seguridad Social: las viudas y viudos que superen estos ingresos pueden perder parte de su pensión en 2026
Según confirma el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), este 2026 se mantendrá la ayuda económica de 525 euros, destinada a pensionistas que residen en una vivienda de alquiler.
Esta medida estaría destinada a suavizar la carga económica en las personas más vulnerables, una situación que se habría visto acentuada por las subidas de precios en la vivienda.
Requisitos para solicitar la ayuda a los pensionistas
La ayuda económica estaría especialmente dirigida a beneficiarios de pensiones no contributivas, ya sean de jubilación o invalidez, que suelen ser más bajas y cuesta más compensarlas con el precio del alquiler.
Ahora bien, para acceder a la ayuda económica se deben cumplir ciertos requisitos:
- El solicitante no debe ser propietario de ninguna vivienda, además de que el inmueble alquilado tiene que ser su residencia habitual
- Se debe figurar como titular del contrato de arrendamiento y demostrar que el contrato tiene una duración mínima de un año
- El pensionista tendrá que haber residido en la vivienda al menos durante los 180 días anteriores a la solicitud, es decir, seis meses
A su vez, la normativa también fija limitaciones, con el objetivo de evitar intentos de fraude o posibles problemas. De esta forma, no se podrá acceder a la ayuda si se posee una relación conyugal, afectiva o familiar hasta el tercer grado con el arrendador de la vivienda.
Plazo de espera y método de pago
Cuando la solicitud está presentada, el Imserso tiene un plazo de hasta tres meses para decidir si se concede o no la prestación. En caso de ser concedida, la ayuda se recibe en un pago único, generalmente antes del 31 de diciembre del mismo año.
Sin embargo, hay casos donde el ingreso puede retrasarse hasta la primera mitad del año siguiente. En todo caso, los expertos recuerdan la importancia de informarse sobre las condiciones de solicitud, así como de posibles modificaciones en las ayudas.
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