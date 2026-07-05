Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica: "Hay que ampliar la autopista AP-7 y, hasta que no se haga, regular el tráfico pesado"

Con la llegada del verano, las costuras de la AP-7 se tensan. La autopista está saturada, al límite de su capacidad, y la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica es consciente de que es necesario buscar soluciones cuanto antes. Un año más, sabe que deberá estar muy pendiente de la movilidad y esta vez no solo de Rodalies. Sílvia Paneque responde a EL PERIÓDICO minutos después de aprobar los presupuestos: la luz verde a las cuentas le permite respirar y tirar adelante los proyectos pendientes de infraestructuras, vivienda o medio ambiente.

Se han anunciado varios planes de infraestructuras, colaboraciones público-privadas o encomiendas de gestión por millones de euros a una década vista. ¿Esto permitirá ponerlas al día?

Sí, hemos hecho un análisis de qué necesitaba el país para adecuarse a los ocho millones de personas que vivimos y, además, con la proyección de crecimiento demográfico. En esta década de desinversión, las infraestructuras habían quedado desactualizadas. Podremos avanzar en solo seis años lo que con recursos propios habríamos hecho en veinte.

Si concretamos en algunos proyectos como la L8 y la L9. ¿Hay alguna novedad?

Entre el 2027 y 2030 las iremos viendo entrar en funcionamiento. Sobre el calendario, sin problemas.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, tras su entrevista con EL PERIÓDICO en el Parlament. / Jordi Otix / EPC

La otra gran infraestructura de movilidad es la AP-7. Hace días que se habla de su congestión.

Creemos que debería existir algún tipo de pago por uso vinculado a las emisiones o al tonelaje. Serían criterios para poder gravar el uso de la autopista, pero es una tramitación y aprobación que depende del Gobierno de España. El president ya ha iniciado el debate y algunos sectores económicos y sociales de Catalunya también plantean.

¿La autopista necesita una ampliación?

Necesita mejoras de la propia infraestructura, tanto en los enlaces como con más carriles en las Terres de l'Ebre, el Vallès y el Penedès. Un tercer carril en el Ebre y el cuarto en el Penedès y el Vallès. La mejora de las infraestructuras junto con este gravamen por uso, conocido como viñeta, es una opción razonable.

Creemos que debería existir algún tipo de pago por uso vinculado a las emisiones o al tonelaje. Serían criterios para poder gravar el uso de la autopista, pero es una tramitación y aprobación que depende del Gobierno de España

Viñeta y ampliación.

Debemos adecuar la capacidad de nuestras infraestructuras, de acuerdo con el aumento de la actividad económica en Catalunya y de la población. Ejes como la C-55, la variante de les Preses-Olot, la N-260... la movilidad ya no tiene nada que ver con la de hace unos años y, por tanto, es absolutamente necesario adecuarlos. Y la AP-7, desde mi punto de vista, también. Hay que ampliarla.

¿Han trasladado la petición al Ministerio de Transportes?

En las Terres de l'Ebre ya empiezan a existir proyectos informativos, incluso previos a la Declaración de Impacto Ambiental y al proyecto constructivo. En las ampliaciones del Vallès y el Penedès el Ministerio ya está empezando a trabajar. Es evidente que eso nos sitúa en un plazo medio para ejecutar las ampliaciones.

Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, durante la entrevista con El Periódico en el Parlament de Catalunya. / Jordi Otix / EPC

¿Y mientras tanto? ¿Regular el tráfico pesado es una opción?

Eso corresponde al Departamento de Interior, se estudia cómo reducir la siniestralidad en la AP-7.

Los Comuns pedían precisamente que los camiones no pudieran adelantar.

Sí, exactamente. Hay que regular el tráfico.

¿Y en la C-55 existe alguna posibilidad de adelantar los plazos?

No, los calendarios se mantienen. Cuando hacemos infraestructuras, los primeros meses e incluso años se dedican a los estudios informativos y a las declaraciones de impacto ambiental. Es importante hacer bien las infraestructuras y eso requiere tiempo.

¿Qué verano les espera a quienes viajan en Rodalies?

El verano pasado fue malo porque las altas temperaturas afectan al servicio ferroviario. Hemos empezado a adoptar algunas medidas para que las deformaciones producidas por el calor tengan el menor impacto.

Este verano pondremos el foco en la R1 y en la R2 de Rodalies porque el 80% de los usuarios circulan por estos ejes

¿Hay alguna línea que les preocupe especialmente?

El Plan de Servicios Ferroviarios nos ha permitido analizar dónde ponemos el foco: lo haremos en la R1 y en la R2. ¿Por qué? Porque el 80% de los usuarios circulan por estos ejes, tanto por el norte como por el sur. Si conseguimos mejorar mínimamente ese servicio, tendremos un impacto muy importante para los usuarios. Además, está el desdoblamiento de la R3, que llevará un tiempo.

¿Cuándo podremos decir que ha acabado la crisis de Rodalies?

De aquí a 2030 tendremos ejecutado el Plan de Rodalies y, por tanto, una red mejor y más fiable. El Plan de Servicios también nos indica que en 2027 y 2028 podremos introducir mejoras en la R1 y la R2 y que, de aquí a 2030, podremos tener un servicio fiable. De 2030 a 2040 podremos llegar a duplicar los servicios con ejes como la Orbital Ferroviaria.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, durante su entrevista con EL PERIÓDICO en el Parlament. / Jordi Otix / EPC

O sea, va para largo.

Estos primeros meses y años tenemos que ver una progresión positiva en fiabilidad y calidad del servicio y, mirando al horizonte de 2040, debemos contar con una infraestructura ferroviaria adaptada, en primer lugar, al incremento demográfico y, en segundo lugar, a una movilidad de segunda y tercera corona que no tenga que pasar por Barcelona.

En Manresa se plantean semidirectos para mucho más adelante y se reclama que un servicio que ya existió en el pasado pueda recuperarse antes.

Cuando no podemos ofrecer determinados servicios, como también ocurre con Tortosa, que también se reivindica mucho porque existen las vías y la gente lo pide, el problema es la falta de material rodante. A partir de 2027 deben llegar los nuevos trenes y, además, traeremos algunos trenes que se están retirando de otros servicios de Rodalies. Y luego nos faltan maquinistas. Tenemos que formar más y también incorporar más interventores para incrementar esos servicios y esas frecuencias.

El retraso en la llegada de los nuevos trenes de Alstom trenes nos sitúa en el primer trimestre de 2027, entre febrero y marzo porque ahora estamos pendientes de la Agencia de Seguridad Ferroviaria

Ha hablado de la llegada de los trenes. ¿Cómo están los plazos de entrega de Alstom?

Tenemos relación con ellos, aunque es un contrato de Renfe. En estos momentos ya se ha entregado el expediente a la Agencia de Seguridad Ferroviaria para su revisión. Eso significa que entre septiembre y octubre la Agencia deberá emitir su respuesta y, a partir de ahí, podrá comenzar la formación de los maquinistas. Eso nos sitúa en el primer trimestre de 2027, entre febrero y marzo.

Estamos hablando, más o menos, de un año de retraso respecto al calendario inicial, que debían entrar en servicio a principios de 2026 y ahora lo harán en 2027.

Sí. Hemos sido muy exigentes, pero también tengo que decir que, cuando existen cuestiones relacionadas con la seguridad, la seguridad es lo que prevalece. Se habían detectado algunas incidencias, pero, como digo, el expediente ya ha sido entregado en su totalidad y ahora debemos esperar a que la Agencia de Seguridad Ferroviaria se pronuncie sobre esta cuestión.