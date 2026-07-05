Barcelona impulsará una FP especializada para cubrir el déficit europeo de 65.000 expertos en chips

No faltan sólo fábricas de chips en Europa: también faltan trabajadores. El Viejo Continente arrastra un déficit de unos 65.000 profesionales especializados en semiconductores, según el último informe elaborado por la Costa de la Innovación de Barcelona (BIC) y el Observatorio de la Fundación BCN Formación Profesional.

Los microchips, componentes esenciales en ordenadores, teléfonos móviles y centros de datos para la inteligencia artificial (IA) se han convertido en una de las piedras angulares de la economía digital y han impulsado el auge bursátil de gigantes como Nvidia o Meta.

Esta escasez de talento se perfila como uno de los principales obstáculos para que Europa reduzca su dependencia de Asia —el principal fabricante— y pueda competir con potencias como Estados Unidos o China en esta estratégica industria. Para hacer frente a este desafío, el informe reclama un refuerzo urgente de la formación profesional (FP) especializada, especialmente en el ámbito de mantenimiento electrónico y otras disciplinas vinculadas al diseño y fabricación de semiconductores.

El primer módulo sobre semiconductores

Como respuesta, el Ayuntamiento de Barcelona, junto con el Consorcio de Educación de Barcelona y Barcelona Activa, ha iniciado los trabajos para impulsar una oferta de FP especializada en tecnologías de semiconductores. "El Ayuntamiento de Barcelona, junto con el Consorcio de Educación de Barcelona y Barcelona Activa, ha iniciado los trabajos para impulsar una formación profesional en la ciudad dirigida al ámbito de la tecnología de los semiconductores, que pueda dar respuesta a la demanda de profesionales del sector", han señalado desde el Ayuntamiento.

La hoja de ruta pasa por varias vías de especialización. Una de ellas será la incorporación, durante el curso 2027-2028, de contenidos sobre semiconductores en un módulo optativo del Grado Superior de Mantenimiento Electrónico, impulsado por el Consorcio de Educación de Barcelona.

Más de 100 empleos al año

Según el estudio, los perfiles con mayor demanda son los técnicos especializados en diseño de chips, verificación, procesos de fabricación, pruebas, y mantenimiento avanzado. El informe también estima que el sector podría generar entre 100 y 115 nuevos empleos al año en Catalunya, de los que al menos la mitad corresponderá a titulados de Formación Profesional.

Raquel Gil, presidente de Barcelona Activa y teniente de alcalde de Derechos Sociales, Promoción Económica, Trabajo, Feminismos y Memoria Democrática, ha recalcado este mensaje. "Es estratégico para Barcelona porque contribuirá a garantizar que la población local tenga acceso a puestos de trabajo bien remunerados, competitivos y sostenibles", ha señalado.

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En los últimos años, Barcelona se ha posicionado como uno de los polos de la cadena de valor europea de los semiconductores. La capital catalana ha acogido a proyectos como Innofab, startups como OpenChip, o centros de investigación de renombre internacional como el Barcelona Supercomputing Center (BSC).