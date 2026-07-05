Carlos Llull, electricista: "Cuando alguien te diga 'apaga el aire acondicionado, que consume muchísimo', recuerda que..."

Con la llegada anticipada de las altas temperaturas y de esta ola de calor, el aire acondicionado se ha convertido en un elemento esencial en hogares y espacios de trabajo.

Cada verano, la demanda de estos electrodomésticos aumenta de forma significativa, ya que no solo sirven para evitar el calor, sino también para mantener el ambiente de una casa más saludable y confortable.

En los últimos años, el uso del aire acondicionado ha experimentado un gran crecimiento, especialmente en ciudades donde las olas de calor son cada vez más frecuentes.

Consumo energético

Este fenómeno ha puesto el foco en el consumo energético y en la importancia de elegir equipos adecuados. Además, el impacto ambiental y económico de estos aires acondicionados se han convertido en factores clave tanto para consumidores como para los expertos del sector.

Uno de ellos es Carlos Llull, un electricista, asesor energético y técnico de climatización, que también se dedica a la divulgación de contenido educativo en relación con la electricidad, la energía y el impacto económico en nuestras vidas.

Cómo usarlo correctamente

Justamente, en una de sus últimas publicaciones en su cuenta de TikTok habla sobre el uso correcto del aire acondicionado y responde a una de las dudas que se hace todo el mundo.

De hecho, empieza exponiendo la pregunta que más le hacen como instalador: "¿Qué consume más: dejar el aire acondicionado encendido toda la noche o apagarlo y volverlo a encender constantemente? La verdad es que la respuesta va a sorprender a muchísima gente".

No consumen el 100% toda la noche

El experto expone una situación hipotética: "Imagínate que son las 10 de la noche, tu habitación está a 29 grados y programas el aire acondicionado a 24. El aire empieza a enfriar la estancia, alcanza la temperatura y reduce automáticamente su potencia, pero justo en ese momento decides apagarlo. La habitación volverá a calentarse, las paredes acumulan calor y a las 3 de la mañana lo vuelves a encender porque te despiertas sudando y el aire acondicionado tiene que volver a trabajar muy fuerte para volver a enfriar otra vez toda tu habitación".

Por tanto, según este electricista, este es el mayor error de pensamiento de la gente. Los equipos de aire acondicionado modernos no consumen el 100% de energía toda la noche. Simplemente, cuando alcanzan la temperatura que se ha programado, se autorregulan automáticamente y consumen mucho menos que si tuvieran que volver a enfriar todo desde cero.

El calor que entra en la vivienda

Llull lo expone de la siguiente manera: "Supongamos que tenemos una máquina de una potencia máxima de 1.500 vatios y supongamos un escenario bastante exigente: durante una noche de 8 horas podría costar alrededor de un euro en electricidad. Por eso muchas veces el problema no es cuánto consume el aire acondicionado; el problema es cuánto calor entra en la vivienda".

Por esto, explica que el punto clave para no gastar tanto dinero en el uso del aire acondicionado es tener un buen aislamiento térmico y evitar que el sol esté pegando todo el día en el interior de la vivienda. El experto finaliza recordando que "la próxima vez que alguien te diga 'apaga el aire acondicionado, que consume muchísimo', recuerda que los equipos modernos están diseñados precisamente para autorregularse".