Siete de cada diez viajeros ya eligen hotel con ayuda de la IA: en 2030 podría gestionar una de cada tres reservas

Llega el mes de julio y con él, el pleno verano. Las vacaciones ya no empiezan comparando hoteles en un buscador. Cada vez más viajeros dejan que sea la inteligencia artificial (IA) quien resuma opiniones, seleccione alojamientos e incluso condicione la decisión final. De hecho, siete de cada diez turistas ya eligen hotel basándose en recomendaciones o resúmenes generados por IA, una tendencia que podría transformar por completo la forma de reservar alojamiento durante los próximos años.

Así lo recoge el informe Check-in al hotel del futuro, elaborado por NTT DATA, que anticipa un cambio de paradigma en el sector turístico. Según el estudio, en 2030 alrededor del 30% de las reservas hoteleras podrían ser gestionadas directamente por agentes de inteligencia artificial, capaces de buscar, comparar y completar la compra en nombre del usuario.

Este cambio obliga a los hoteles a replantear su presencia digital. Hasta ahora, gran parte de la estrategia consistía en posicionarse en buscadores o plataformas de reservas. Sin embargo, el informe sostiene que los nuevos asistentes de IA están empezando a convertirse en un intermediario decisivo entre el viajero y el establecimiento, lo que obliga a mantener información estructurada, actualizada y fácilmente interpretable por estos sistemas.

Del buscador al asistente inteligente

La transformación no afecta únicamente al momento de elegir alojamiento. La inteligencia artificial también empieza a cambiar el funcionamiento interno de los hoteles.

El estudio identifica aplicaciones capaces de reducir hasta un 80% los tiempos de check-in (identificación y registro de entrada), optimizar la asignación de habitaciones, anticipar necesidades de mantenimiento o mejorar la planificación de tareas como la limpieza. El objetivo no pasa por sustituir al personal, sino por automatizar procesos repetitivos para que los equipos puedan dedicar más tiempo a la atención al cliente.

La IA debe entenderse como una palanca de negocio, no solo como una herramienta de eficiencia. Su valor no está en sustituir personas, sino en reducir fricciones operativas, liberar tiempo para que los equipos se centren en el cliente y abrir nuevas oportunidades de crecimiento Sonia Alegre — Gerente sénior de Viajes y Turismo de NTT DATA

El informe sitúa esta transformación en un contexto de creciente presión para el sector, marcado por el aumento de los costes laborales y la dificultad para encontrar profesionales cualificados. En ese escenario, la inteligencia artificial aparece como una herramienta para mejorar la productividad sin renunciar al componente humano que sigue definiendo la experiencia hotelera.

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Más allá del check-in o de la automatización de tareas, la principal conclusión del estudio es que la IA ya no está cambiando únicamente cómo trabajan los hoteles. Está empezando a cambiar la forma en la que millones de viajeros deciden dónde pasar sus vacaciones.