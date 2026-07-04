Iberia Joven: el nuevo plan de vuelos rebajados para estudiantes y menores de 30 años

Viajar con descuentos se ha convertido en una de las grandes oportunidades para miles de jóvenes durante el verano. El programa más destacado es el Verano Joven 2026, abierto desde el pasado 17 de junio, impulsado por el Gobierno.

Esta iniciativa permite obtener rebajas de hasta el 90% en trenes y autobuses, y descuentos del 50% en servicios de alta velocidad e Interrail para jóvenes de entre 18 y 30 años. Los viajes subvencionados podrán realizarse entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

Para conocer todos los requisitos y acceder a las bonificaciones es necesario acceder a la web habilitada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Qué es Iberia Joven

Sin embargo, el Verano Joven no es la única opción disponible para ahorrar en desplazamientos. Las aerolíneas también cuentan con programas específicos para captar el público joven. Uno de ellos es Iberia Joven, una iniciativa de la compañía aérea pensada para facilitar el acceso a vuelos con condiciones especiales y ventajas exclusivas para determinados colectivos.

El programa se divide en dos modalidades principales: una destinada a los menores de 30 años y la otra denominada Go Study, para estudiantes de cualquier edad.

Descuentos para menores de 30 años

Los usuarios registrados en Iberia Joven que tengan menos de 30 años pueden acceder a una tarifa especial con un 10% de descuento en sus vuelos. La rebaja puede aumentar hasta el 15% cuando la reserva se realiza para cuatro o más pasajeros o si el viaje es con origen o destino Asturias y Melilla.

Esta ventaja se aplica en vuelos para la clase Turista más económica y operados por Iberia y sus compañías asociadas (Iberia Express e Iberia Regional Air Nostrum).

Estos billetes con descuento sólo permiten trayectos con salida y regreso desde la misma ciudad y no es posible realizar paradas en diferentes ciudades.

La rebaja se aplica únicamente sobre el importe de la tarifa, por lo que las tasas e impuestos no tienen descuento.

Qué incluye Go Study

Por otro lado, la modalidad Go Study está diseñada para quienes van a estudiar o realizar prácticas fuera de su país de residencia. A diferencia de la otra modalidad, este programa no está limitado por la edad del usuario.

Entre sus principales ventajas destaca la posibilidad de viajar con una maleta facturada adicional de 23 kg y disponer de un único cambio gratuito de fechas en el vuelo de regreso, una condición especialmente útil para estudiantes que no conocen con exactitud el día de vuelta.

Además, el cambio de la fecha en el vuelo de vuelta solo puede solicitarse una vez realizado el vuelo de ida.

La aerolínea posibilita hacer más cambios, pero con una penalización de 45 a 120 euros en función de la distancia del trayecto.

Estas condiciones de cambio se aplican siempre y cuando exista una disponibilidad en la misma tarifa y, si hay una diferencia de precio entre una fecha y otra, se debe pagar adicionalmente.

Cómo acceder a Iberia Joven

Para beneficiarse de Iberia Joven es necesario formar parte de Iberia Club y registrarse en la plataforma específica del programa.

En el caso de Go Study, los usuarios también deben acreditar su condición de estudiante o participante en un programa formativo mediante la documentación correspondiente, además de inscribirse en este apartado específico.

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Las ventajas de esta modalidad para estudiantes solo se pueden aplicar si se compra el billete accediendo a la página de compra de Iberia.com desde Iberia Joven, ya que los beneficios no pueden añadirse posteriormente si el billete se adquiere directamente en la web principal de la aerolínea.