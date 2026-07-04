El Govern invierte 3 millones de euros en tecnología para agilizar licencias y reducir la burocracia

Reducir la burocracia y modernizar la administración pública con el fin de agilizar los tiempos en la concesión de licencias ambientales y de obras. Con este objetivo, la Generalitat ha anunciado una inversión de 3 millones de euros en tecnología BIM ('Building Information Modeling', o modelado de información para la construcción), una metodología que sustituirá los planos clásicos por modelos digitales en 3D en dos de los ámbitos que más carga de gestión generan para empresas y ciudadanía.

El anuncio llega, además, en un momento marcado por la urgencia de la crisis de vivienda y la necesidad de agilizar la construcción para paliarla, en el que la burocracia es una de las quejas más repetidas por todos los actores involucrados, desde promotores, inmobiliarias y arquitectos hasta entidades públicas. La herramienta ya ha demostrado su eficacia en dos casos reales: un proyecto piloto con el Ayuntamiento de Barcelona, desarrollado dentro del Pla 50.000 para la construcción de viviendas de protección social, y la tramitación de una planta de biogás. En ambas experiencias, los tiempos de tramitación se redujeron entre un 30% y un 50%.

"Los resultados de la prueba piloto han sido muy buenos, permitiendo la reducción en un 50% del plazo de tramitación, y la idea ahora es ampliarlo a más áreas de la Administración", explicó el secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital, Albert Tort, durante la presentación del proyecto en el Palau de la Generalitat.

El director general de IA del Govern, Jaume Miralles, y el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort. / Ferran Nadeu

Un único documento

El BIM elimina la revisión de memorias técnicas, planos en papel o documentos digitales dispersos. Hasta ahora, según fuentes del Ayuntamiento de Barcelona, cada edificio o proyecto generaba "una documentación dispersa que englobaba decenas de archivos distintos". Con el nuevo sistema, toda esa información se integra en un único modelo digital tridimensional.

De este modo, la Administración podrá analizar directamente el modelo y aplicar reglas automatizadas para comprobar el cumplimiento normativo, "lo más tedioso en la valoración de un proyecto", subrayan desde el consistorio, sin depender exclusivamente de la revisión manual,. Además, para profundizar en esa reducción de plazos, se ha desplegado una plataforma de software libre, en la que los propios promotores pueden subir sus proyectos y revisar el cumplimiento ellos mismos antes de pedir la licencia. El programa fue desarrollado inicialmente por el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, municipio que ya aplica esta metodología en la licitación de infraestructuras y equipamientos.

Sin embargo, el proyecto más avanzado es la prueba piloto con el Ayuntamiento de Barcelona, derivada del convenio CoBIMCat, firmado el año pasado por el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, el Área Metropolitana y la Diputación de Barcelona. El testeo, en una primera fase, ha permitido analizar más de 500 requerimientos normativos vinculados a un edificio de viviendas de la calle Gran de Sant Andreu, proyectado por Batlleiroig y Copcisa, con el fin de traducirlos en reglas automatizadas verificables sobre los modelos BIM. Y ahora, en una segunda fase, el pilotaje se ampliará a ocho edificios de vivienda pública que la Generalitat construirá en Sant Adrià de Besòs, Lloret de Mar y la Seu d'Urgell —426 viviendas en total—, con un despliegue operativo previsto a partir de 2027.

Un solar con viviendas en construcción. / Marta G. Brea / FDV

A su vez, el BIM es ya un requisito para acceder al primer concurso para levantar 1.940 viviendas asequibles en 38 solares repartidos en 23 municipios, en el marco del Pla 50.000. El concurso, ya en fase final, introdujo la obligación de que las empresas presentaran sus propuestas en formato BIM, con el fin de compartir información, gestionar incidencias y hacer seguimiento en tiempo real de las promociones.

Una planta de biogás

A las pruebas piloto en obras públicas se suma el pilotaje aplicado a las autorizaciones ambientales de plantas de biogás, impulsado por la Oficina de Gestión Empresarial (OGE) junto con el CTTI e i2CAT. Se trata de uno de los trámites más complejos por su volumen de información técnica y el número de organismos implicados. El sistema se ha probado con un proyecto de Nortegas Renovables.

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Una planta de biogás, en una imagen de archivo / EP

En estos casos, de mayor complejidad técnica, se estima una reducción de un tercio en los tiempos de tramitación, que en ocasiones se prolongaban hasta tres años, con un ahorro potencial de 94,8 millones de euros en un escenario de despliegue de 50 plantas de biogás en Catalunya.