Catalunya sube la pensión no contributiva 74 euros al mes, hasta los 853 euros

Los beneficiarios de una pensión no contributiva que vivan en Catalunya verán incrementada la cuantía de la misma en 74 euros, hasta un total de 853 euros al mes. Los presupuestos de la Generalitat aprobados esta semana por el Parlament contemplan una revalorización del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC), que incluye un complemento especial para las pensiones más bajas y que beneficiará a unas 56.000 personas, según calculos realizados desde la conselleria de Drets Socials i Famílies.

Las pensiones no contributivas son aquellos subsidios que cobran las personas que se han jubilado pero no han cotizado lo suficiente durante su vida laboral como para poder acceder a una prestación contributiva. Durante los últimos años el Gobierno les ha dado un trato especial, incrementando en mayor medida su cuantía que la mayoría de pensiones. En Catalunya, el Govern en su día decidió darle a sus beneficiarios un complemento especial, entendiendo que el coste de la vida en Catalunya es superior a la media española. Y en las nuevas cuentas públicas ha decidido mantener ese complemento y preservar el diferencial de poder adquisitivo con el resto de pensiones no contributivas, que, de base, ascienden a 733 euros mensuales.

La medida entra en vigor tras la aprobación de los presupuestos, pero tendrá carácter retroactivo a 1 de enero del 2026, según ha hecho público este sábado en un comunicado, por lo que la administración deberá abonar una paga con los atrasos desde inicios de año. "Lo que hemos hecho con la Ley de Medidas es asegurarnos que estos 74 euros adicionales que pone el Estado para contribuir a las pensiones no contributivas llegan íntegramente al bolsillo de todos los ciudadanos", ha declarado la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.

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La revalorización de las pensiones no contributivas se enmarca en una revalorización general de los subsidios que dependen de la Generalitat de Catalunya. En las cuentas públicas recién aprobadas se da luz verde a un incremento de este indicador en un 3%, situándolo en los 9.622,18 euros anuales (801,85 euros al mes). El IRSC es la referencia que marca, por ejemplo, la cuantía de la renda garantida de ciutadania (RGC).