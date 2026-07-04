Movimiento bursátil
Audax suspende su recompra de acciones y deja pendiente una inversión de 12 millones de euros
La compañía de energía renovable presidida por José Elías comunica a la CNMV una pausa temporal en su estrategia diseñada para mejorar la retribución al accionista
La eléctrica de José Elías acuerda con MasOrange su entrada al sector de las telecomunicaciones
La compañía de energía renovable Audax ha acordado, "de forma voluntaria y por fines corporativos", suspender temporalmente la ejecución de su programa de recompra de acciones. La empresa presidida por José Elías interrumpe la estrategia para mejorar la remuneración del accionista y pausa una potencial inversión de 12,2 millones de euros.
En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Audax ha explicado que la suspensión del citado programa es efectiva desde el 3 de julio. "Una vez concluidas las circunstancias que motivan esta suspensión, la sociedad comunicará oportunamente la reanudación del programa de recompra en los términos y condiciones comunicados, sin que la presente suspensión temporal suponga modificación alguna de los mismos", ha añadido.
Hasta este viernes 3 de julio, el importe satisfecho por las acciones compradas bajo el programa de recompra ascendía a 7.737.468 euros, lo que representa aproximadamente, el 38,69% del importe monetario máximo del citado programa (15.000.000 acciones, representativas de aproximadamente el 3,30 % del capital social de la sociedad). Por lo tanto, queda pendiente de ejecución aproximadamente el 61,31 % del importe máximo acordado, es decir, unos 12,2 millones de euros.
El objetivo del programa de recompra de Audax es el de mejorar la retribución al accionista, para lo que adquirirá hasta 15 millones de acciones, equivalentes aproximadamente al 3,3% del capital, por un importe máximo de 20 millones.
- Lucía, 27 años, viviendo en un aldea gallega de 9 personas: 'Para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco
- Asesinado a tiros un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona tras un ajuste de cuentas entre bandas juveniles
- Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: última hora de las afectaciones a la movilidad, cortes de calles y estado del tráfico
- Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal
- Sarah y Judith Andic sostienen que no había discrepancias por la herencia y que Jonathan acordó con su padre dejar Mango
- Shakira (49 años), exmujer de Gerard Piqué: 'No habría conocido al padre de mis hijos si no hubiera sido por 'Waka Waka'
- El Institut Josep Carreras despidió a dos cargos protegidos por la ley que denunciaron desvíos de fondos y otras irregularidades
- Tour de Francia 2026, en directo: recorrido en Barcelona, horarios, etapas y última hora de la llegada de los ciclistas