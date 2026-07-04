Audax suspende su recompra de acciones y deja pendiente una inversión de 12 millones de euros

La compañía de energía renovable Audax ha acordado, "de forma voluntaria y por fines corporativos", suspender temporalmente la ejecución de su programa de recompra de acciones. La empresa presidida por José Elías interrumpe la estrategia para mejorar la remuneración del accionista y pausa una potencial inversión de 12,2 millones de euros.

En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Audax ha explicado que la suspensión del citado programa es efectiva desde el 3 de julio. "Una vez concluidas las circunstancias que motivan esta suspensión, la sociedad comunicará oportunamente la reanudación del programa de recompra en los términos y condiciones comunicados, sin que la presente suspensión temporal suponga modificación alguna de los mismos", ha añadido.

Hasta este viernes 3 de julio, el importe satisfecho por las acciones compradas bajo el programa de recompra ascendía a 7.737.468 euros, lo que representa aproximadamente, el 38,69% del importe monetario máximo del citado programa (15.000.000 acciones, representativas de aproximadamente el 3,30 % del capital social de la sociedad). Por lo tanto, queda pendiente de ejecución aproximadamente el 61,31 % del importe máximo acordado, es decir, unos 12,2 millones de euros.

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El objetivo del programa de recompra de Audax es el de mejorar la retribución al accionista, para lo que adquirirá hasta 15 millones de acciones, equivalentes aproximadamente al 3,3% del capital, por un importe máximo de 20 millones.