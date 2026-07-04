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Juicio pendiente

Acusada una empleada de banco de fingir retiradas de efectivo y roblarle 300.000 euros a varios clientes

La Fiscalía pide cinco años de cárcel para la acusada, que presuntamente simulaba retiradas de efectivo o transferencias para sisar cantidades a distintas personas

Una mujer revisa su cartera, vacía

Una mujer revisa su cartera, vacía / Eva Abril

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Europa Press

Palma
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Una trabajadora de banca se enfrenta hasta cinco años de cárcel por supuestamente apropiarse de más de 300.000 euros de clientes de la entidad en la que faenaba. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Mallorca tiene previsto celebrar este próximo martes, a las 9.15 horas, la vista previa del juicio contra esta mujer, para quien Fiscalía pide cinco años de prisión por apropiación indebida.

Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron entre enero de 2010 y abril de 2014, cuando trabajaba como empleada de banca en una localidad de Mallorca. En este tiempo, siguiendo el escrito del Ministerio Público, la mujer aprovechaba su puesto en la entidad y que tenía bajo su custodia y administración fondos de clientes de la entidad para apoderarse de distintas cantidades de dinero.

Para hacerse con el dinero, realizaba disposiciones de efectivo de las cuentas sin conocimiento ni consentimiento de los clientes o traspasaba cantidades desde las cuentas de los clientes a la suya. Estas actuaciones las llevaba a cabo en ocasiones desde su terminal de trabajo o desde el terminal de trabajo de otros empleados que se encontraban ausentes.

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La entidad bancaria ya ha devuelto parte de las cantidades a algunos de los perjudicados, algunos de los cuales se han reservado acciones civiles. De las cuentas de una clienta y su familia, la acusada habría llegado a hacer hasta 72 reintegros fraudulentos.

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