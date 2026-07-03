La Seguridad Social informa por carta de las ventajas de retrasar la jubilación: subida del 4% en la pensión por cada año de demora

La Seguridad Social ha comenzado a remitir cartas informativas a personas que se acercan a la edad ordinaria de jubilación para explicar las ventajas de retrasar voluntariamente el retiro, tal y como adelantó Expansión. La iniciativa ha despertado interés por las cuantías que pueden obtener quienes decidan seguir trabajando, pero conviene aclarar que no se trata de una nueva ayuda ni de una reforma recién aprobada, sino de una campaña para dar a conocer incentivos que ya forman parte de la normativa vigente. Entre ellos, figuran un incremento permanente de la pensión, un pago único o una fórmula mixta, en función de la opción elegida y de la carrera de cotización de cada trabajador.

La misiva, firmada por la directora general del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), explica las posibilidades que ofrece la llamada jubilación demorada, una modalidad que permite aplazar el acceso a la pensión una vez alcanzada la edad ordinaria de jubilación a cambio de una compensación económica.

El objetivo de estas comunicaciones es informar de las alternativas previstas en la legislación para quienes decidan prolongar voluntariamente su vida laboral.

Subida en la pensión, pago único o modalidad mixta

La normativa contempla actualmente tres modalidades de incentivo. La primera consiste en un incremento del 4% de la pensión por cada año completo de demora, porcentaje al que se añade un 2% por periodos superiores a seis meses e inferiores a un año a partir del segundo ejercicio completo, según la regulación vigente.

La segunda opción permite sustituir ese incremento permanente por un pago único, cuya cuantía depende de la pensión inicial y de los años cotizados. En los casos de carreras de cotización más largas, el incentivo puede superar los 13.800 euros por cada año completo de retraso, aunque esa cifra corresponde al importe máximo previsto y no se aplica de forma generalizada.

En último lugar, existe también una modalidad mixta, que combina parte del incentivo en forma de aumento de la pensión y otra parte mediante un pago único.

No es una ayuda nueva, sino una campaña informativa

Aunque el envío de estas cartas ha generado expectación, los incentivos para la jubilación demorada no acaban de aprobarse. Fueron reforzados con la reforma del sistema de pensiones y posteriormente se han introducido ajustes para hacer más flexible esta modalidad.

La novedad reside en que la Seguridad Social está trasladando esta información de forma directa a personas próximas a la jubilación, con el objetivo de que conozcan todas las opciones antes de tomar una decisión. Un intento más de salvaguardar la sostenibilidad del sistema de las pensiones, cada día más en entredicho por los organismos económicos.

Esta estrategia responde al propósito de favorecer que quienes lo deseen puedan retrasar voluntariamente la edad efectiva de jubilación, una de las medidas impulsadas en los últimos años para afrontar el progresivo envejecimiento de la población y el aumento del gasto en pensiones.

En paralelo, también se han ampliado las posibilidades de compatibilizar empleo y pensión mediante la jubilación activa, otra de las fórmulas que la Seguridad Social ha ido flexibilizando recientemente tras la aprobación de que los jubilados puedan volver a trabajar como autónomos y sigan cobrando pensión.

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En cualquier caso, la decisión de retrasar la jubilación sigue siendo voluntaria. La carta no modifica los derechos del trabajador ni supone obligación alguna, sino que informa de unos incentivos ya recogidos en la normativa para que cada persona pueda valorar, con toda la información disponible, cuál es la opción que mejor se adapta a su situación laboral y personal.