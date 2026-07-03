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La producción industrial frena su avance en mayo al 0,8%, pero suma tres meses de alzas

Los mayores ascensos interanuales de la producción se dieron en la fabricación de otro material de transporte con un balance positivo del 13,5%

Un operario trabaja en una fábrica.

Un operario trabaja en una fábrica. / EP

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Madrid
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El Índice General de Producción Industrial (IPI) subió un 0,8% en mayo en relación al mismo mes de 2025, recortando en 3,6 puntos el avance que experimentó en abril, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el incremento interanual de mayo, la producción industrial encadena tres meses consecutivos de ascensos, aunque el de mayo ha sido el más moderado de los tres.

La subida de la producción industrial en mayo fue resultado de los avances registrados en la producción del sector de la energía (+4,7%), bienes intermedios (+3,1%) y bienes de equipo (+0,9%). Por contra, los bienes de consumo duradero recortaron su producción un 7,5% interanual y los bienes de consumo no duradero, un 4,2%.

Por ramas de actividad, los mayores ascensos interanuales de la producción se dieron en la fabricación de otro material de transporte (+13,5%), el suministro de agua y actividades de saneamiento (+12,6%), coquerías y el refino de petróleo (+11,9%) y la industria química (+11,8%). Por contra, los mayores descensos interanuales de la producción en mayo se produjeron en la confección de prendas de vestir (-17,1%), la industria del cuero y el calzado (-16,1%) y la fabricación de muebles (-7,4%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial subió un 3,4% interanual en mayo, tasa 1,1 puntos superior a la del mes previo. Con este incremento, se encadenan también tres meses consecutivos de alzas interanuales en la serie desestacionalizada, siendo el de mayo el más elevado de los tres.

En los cinco primeros meses del año, la producción industrial ha aumentado una media del 0,6% respecto al mismo periodo de 2025, destacando los retrocesos de la industria del cuero y el calzado (-15,4%) y de la confección de prendas de vestir (-11,4%).

Recortes en diez comunidades

La producción industrial aumentó en mayo en tasa interanual en siete comunidades autónomas y bajó en 10, especialmente en Extremadura (-10,4%), Navarra (-9,7%), Aragón (-6,4%) y Cantabria (-4,7%). Por su parte, entre las siete regiones que registraron ascensos en la producción, los más pronunciados fueron los de Castilla-La Mancha (+12,2%), Andalucía (+6,6%) y Madrid (+5,3%).

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En términos mensuales (mayo sobre abril) y dentro de la serie corregida de estacionalidad y calendario, la producción industrial subió un 1,2%, en contraste con el descenso del 0,3% registrado en abril. Por sectores, la energía presentó el mayor avance mensual, del 3,8%, mientras que los bienes de consumo no duradero registraron el mayor recorte (-0,4%).

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