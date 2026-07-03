Nealis cierra 2025 con cifras récord: eleva el beneficio un 58% hasta los 36,3 millones

Nealis ha cerrado el ejercicio 2025 con unos resultados históricos en su primer año de actividad como holding empresarial. La compañía, especializada en servicios de agua y medioambiente, instalaciones, infraestructuras y hostelería, registró unos ingresos totales de 705,8 millones de euros, un 22% más que en 2024, y elevó su beneficio neto un 58%, hasta los 36,3 millones.

El beneficio bruto de explotación (ebitda) también experimentó un fuerte crecimiento, del 41%, hasta situarse en 85,2 millones de euros. Con ello, el margen sobre ingresos avanzó dos puntos, del 10% al 12%, impulsado por la mejora de la rentabilidad, la consolidación de un modelo de negocio con más de 2.000 millones de euros de cartera recurrente y la entrada en sectores con elevado potencial de crecimiento.

La evolución de la compañía se ha visto acompañada de un aumento de la inversión y del empleo. Nealis invirtió 75,5 millones de euros en 2025, un 36% más que en el ejercicio anterior, con el objetivo de reforzar el crecimiento de sus distintas áreas de negocio, la sostenibilidad y la innovación. La plantilla alcanzó las 7.000 personas, mientras que su cadena de valor reúne a más de 8.500 proveedores, con un volumen de compras superior a los 350 millones de euros.

Transformación corporativa

Los resultados son los primeros que presenta la compañía tras culminar su transformación corporativa, que ha supuesto la evolución del histórico Grupo Gimeno hacia la nueva marca Nealis y la constitución de una sociedad holding. Este proceso ha permitido simplificar la arquitectura empresarial, reforzar su capacidad de servicio integral y sentar las bases de una nueva etapa de crecimiento, manteniendo el legado de más de 150 años de trayectoria.

La compañía da así por culminado su anterior plan estratégico, desarrollado entre 2017 y 2025, un periodo en el que ha crecido tanto de forma orgánica como inorgánica. En estos años ha integrado 16 empresas, ha casi triplicado su volumen de negocio, ha incorporado a más de 3.000 profesionales y ha ampliado su presencia nacional en sectores clave. Además, ha diversificado su cartera de clientes, con un peso creciente del sector privado y de grandes utilities.

De cara a 2030, Nealis se marca como objetivo alcanzar los 1.000 millones de euros de facturación, contar con 10.000 profesionales y movilizar una inversión total de 300 millones. Durante 2026 y 2027, la compañía prevé extender la nueva marca a sus distintas verticales de negocio e impulsar su crecimiento mediante alianzas y la prospección de mercados internacionales.

El crecimiento del grupo se ha apoyado en la evolución de sus cuatro grandes áreas de actividad. En agua y medioambiente, FACSA ha reforzado su expansión nacional con nuevos contratos en Galicia, Extremadura, Comunidad de Madrid y Baleares, así como con la renovación de concesiones clave en la Comunidad Valenciana. La compañía también ha avanzado en infraestructuras hídricas y en nuevas líneas como desalación, presas y regadío. La integración de Valora, especializada en valorización de residuos, amplía además su cartera de servicios.

Crecimiento por empresas

SITRA, centrada en agua industrial y bioenergía, ha consolidado su presencia en los sectores agroalimentario y energético, y ha entrado en ámbitos como la minería y la bioenergía para la descarbonización industrial. Por su parte, FOBESA ha reforzado su posición en la Comunidad Valenciana con renovaciones de contratos de recogida de residuos y limpieza viaria, nuevas adjudicaciones y trabajos de emergencia vinculados a la reconstrucción tras la DANA.

En instalaciones y servicios, OBREMO cerró un ejercicio histórico, con especial impulso en movilidad eléctrica, telecomunicaciones, energía y desarrollo de centros de datos. La compañía ha desarrollado proyectos para Iberdrola y Charging Together, y ha renovado acuerdos estratégicos con Masorange, Vodafone, Naturgy y Redexis. GENERA, en facility services, ha apostado por nuevas líneas como frío industrial, prevención contra incendios y eficiencia energética.

El área de infraestructuras también ha evolucionado desde la construcción hacia el desarrollo de proyectos inmobiliarios y urbanísticos. Nealis participa actualmente en más de 20 proyectos inmobiliarios, entre ellos iniciativas de covivienda. En logística portuaria, PORTSUR ha ampliado un 50% su superficie y ha culminado proyectos de digitalización y electrificación financiados con fondos Next Generation.

En hospitality, INTELIER ha reforzado su plan de expansión y ha avanzado hacia segmentos de mayor valor añadido, con las categorías Select y Grand Select y su entrada en el mercado de cinco estrellas. La división cuenta con 11 hoteles y una cartera de siete nuevos proyectos en Valencia, Alicante, Benicasim, Benidorm, Málaga, Córdoba y Bilbao. El área se completa con restauración colectiva, que supera los 11.000 menús diarios, y ocio, con Aquarama como activo destacado.

La innovación y la tecnología son otro de los ejes de la nueva etapa. Nealis Tech cerró 2025 con más de 14 millones de euros de facturación tras participar en proyectos de digitalización vinculados a fondos europeos, especialmente en el PERTE del agua. Además, Nealis Innovation Hub lideró más de 30 proyectos de I+D+i con 80 partners y prevé movilizar 45 millones hasta 2030 para desarrollar más de 50 proyectos, impulsar ocho spin-offs y activar 15 iniciativas de venture client.

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“Estos resultados históricos no solo validan la estrategia de transformación que hemos llevado a cabo, sino que nos dan el impulso necesario para afrontar una nueva etapa de crecimiento ambicioso y sostenible”, ha afirmado José Luis Vilar, director general corporativo de Nealis. Según Vilar, el objetivo ahora es escalar el modelo y consolidar a la compañía “como un referente global”.