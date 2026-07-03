Este es el país de Europa al que debes ir si quieres escapar del calor

España ha dejado atrás este jueves, al menos oficialmente, la primera ola de calor del verano. Aunque las temperaturas continúan siendo elevadas en buena parte del país, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya no considera que el episodio reúna las condiciones para seguir catalogándolo como ola de calor.

Se pone así fin a unos días marcados por una intensa cúpula de calor que convirtió la verbena de Sant Joan en una de las más sofocantes de los últimos años, con unos termómetros que rozaban los 40 grados en numerosos puntos del territorio.

Las consecuencias de este episodio también han ido más allá del malestar. Las altas temperaturas han tenido un impacto directo en la salud de la población y han provocado una decena de muertes atribuidas al calor, especialmente entre las personas más vulnerables.

En busca de aire fresco

Con este panorama, son muchos los que ya piensan en hacer las maletas en busca de un destino donde el verano siga siendo agradable, pero no sofocante.

Situada en la costa oriental del mar Báltico, Lituania es uno de los países menos masificados del norte de Europa y donde los meses estivales ofrecen un clima muy diferente al que se vive estos días en España.

La bandera de Lituania. / PxHere

También es el más meridional de los tres estados bálticos y limita con Letonia, Bielorrusia, Polonia y con el enclave ruso de Kaliningrado. Forma parte de la Unión Europea y de la zona euro, y cuenta con una superficie donde predominan los bosques, los lagos y los espacios naturales.

Máximas de 25 grados

Uno de los grandes atractivos para quienes buscan escapar de las altas temperaturas es precisamente su clima. Durante los meses de verano, las temperaturas máximas suelen situarse entre los 20 y los 25 grados, aunque algunos días pueden superarse ligeramente estas cifras.

Además, las noches son frescas y las horas de luz se alargan hasta bien la entrada la noche, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre durante gran parte del día.

El curioso barrio de Užupis

La puerta de entrada al país suele ser Vilna, su capital. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, presume de uno de los cascos históricos barrocos más extensos y mejor conservados de Europa. Cuenta con edificios históricos como la Catedral de Vilna, la Torre de Gediminas, símbolo de la ciudad, y la iglesia de Santa Ana, considerada una de las grandes joyas del gótico báltico.

Torre de Gediminas, Lituania. / Wikipedia / Tiia Monto

Muy cerca se encuentra el singular barrio de Užupis, autoproclamado república independiente, ya que tiene todos los atributos de una nación soberana: su propia bandera, himno, moneda, presidente e incluso una curiosa Constitución, escrita en varias lenguas (incluido el español), que defiende el derecho a ser feliz, a ser vago, a no entender nada y a los perros, a ser perros.

Entre los bosques y la playa

A poco más de 25 kilómetros de la capital se encuentra el castillo de Trakai, una fortaleza medieval construida sobre una isla en el lago Galvé, que se ha convertido en una de las imágenes más reconocidas del país.

Castillo de Trakai, Lituania. / Wikipedia / Joseramon.guerra

A los amantes de la naturaleza les alegrará saber que el país cuenta con cerca de un tercio de su territorio cubierto por bosques, más de 3.000 lagos y numerosos ríos, además de cuatro parques nacionales donde practicar senderismo, ciclismo o kayak. El Parque Nacional de Aukštaitija es el más destacado, famoso por sus lagos conectados entre sí y sus pequeños pueblos tradicionales rodeados de pinares.

Por el contrario, si el objetivo es disfrutar de la playa, la costa báltica ofrece destinos como Palanga, el principal centro turístico del litoral lituano. Sus playas de arena fina y el famoso muelle que se adentra en el mar la convierten en uno de los lugares preferidos por los visitantes, pero también por los propios lituanos.

La Capital Europea de la Cultura

En Lituania se sitúa también la Capital Europea de la Cultura de 2022: Kaunas, segunda ciudad del país, destaca por su patrimonio histórico, que combina edificios medievales y una arquitectura modernista.

El castillo de Kaunas, Lituania. / Wikipedia / Skelanard

El istmo de Curlandia también ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se trata de una estrecha franja de arena de casi cien kilómetros que separa la laguna de Curlandia del mar Báltico, y que alberga algunas de las dunas móviles más altas de Europa.

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Por último, la Colina de las Cruces también es un lugar destacado, ya que es uno de los destinos de peregrinación más importantes del país.