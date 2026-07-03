La Generalitat abre la puerta a recuperar los peajes en carreteras de alta capacidad en dos o tres años

La Generalitat ha abierto la puerta a recuperar los peajes en las vías de alta capacidad en un plazo de dos o tres años si se alcanza un acuerdo político y con el conjunto del Estado. El secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, ha defendido este viernes que un sistema de pago por uso podría contribuir a conservar la red viaria y a distribuir mejor el tráfico, especialmente el de camiones, entre la AP-7 y las carreteras paralelas.

En una entrevista en SER Catalunya, Nadal ha enmarcado la propuesta en la necesidad de dar respuesta a los problemas de congestión y siniestralidad que registra la AP-7. Según ha detallado, por esta autopista circulan unos 15.000 camiones diarios a la altura de La Jonquera y unos 35.000 en el Vallès. El Govern estudia que la tarificación pueda afectar a la AP-7, la AP-2 y otras vías de alta capacidad, tanto de titularidad de la Generalitat como del Estado.

Nadal ha subrayado, no obstante, que la recuperación de los peajes debería plantearse como una medida de ámbito estatal. “Sería incomprensible que los camioneros o los coches circularan libremente por el conjunto de España y cuando entraran en Catalunya les hicieran pagar”, ha afirmado.

Aunque ha situado el pago por uso como una de las posibles respuestas, el secretario de Movilidad ha insistido en que esta medida debería combinarse con actuaciones sobre la infraestructura. En este sentido, ha defendido potenciar el transporte ferroviario de mercancías mediante más trenes y terminales logísticas, aunque ha admitido que esta opción solo permitiría retirar “2.000 o 3.000 camiones al día” de la carretera.

Nadal también ha reclamado ampliar la capacidad de la AP-7 y ha recordado el compromiso del Ministerio de Transportes de alcanzar “los tres carriles y cuatro carriles en el Penedès y el Vallès”, además de mejorar los enlaces de la autopista.

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Por último, ha apostado por acondicionar y desdoblar las carreteras paralelas a la AP-7 para distribuir mejor el tráfico. El secretario de Movilidad ha señalado que los camiones tienen restringido el paso por algunos tramos de la antigua N-340 y de la A-7 porque no están en condiciones o no están desdoblados, lo que concentra la circulación en la autopista. En este contexto, ha citado la futura B-40 como alternativa a la B-30 en el Vallès.