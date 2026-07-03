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VIVIENDA

Catalunya impone tres multas de 30.000 euros a tres grandes tenedores

Estas han sido ya notificadas, y otras tres sanciones tienen el expediente ya cerrado, pero los destinatarios aún no las han recibido

Archivo - Edificios de viviendas. (Imagen de archivo)

Archivo - Edificios de viviendas. (Imagen de archivo) / EUROPA PRESS - Archivo

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EFE

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La Generalitat de Catalunya ha anunciado hoy la imposición de tres multas, de 30.000 euros cada una, a tres grandes tenedores, relacionadas con incumplimientos de la Ley de Vivienda. Así se desprende de los datos a los que ha tenido acceso 'EFE'. Según abunda la agencia, estas tres multas ya han sido notificadas a los interesados.

Además, existen otras tres sanciones que tienen el expediente cerrado, pero que aún no han sido notificadas, y hay 654 expedientes en tramitación, según han explicado fuentes de la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat este viernes. Son procedimientos que ha pilotado la Agència de l'Habitatge de Catalunya, el ente encargado de fiscalizar el cumplimiento de la ley de vivienda, y que lleva a cabo investigaciones tanto de oficio como a raíz de denuncias.

La evolución de los expedientes

En febrero de este año, el Govern anunció que abría los primeros 13 expedientes por incumplimiento de las medidas encaminadas a contener el precio del alquiler establecidas por la ley de vivienda. De estos expedientes, seis los tramitaba la Agència de l'Habitatge de Catalunya, mientras que otros siete estaban en manos de la Agència Catalana de Consum.

En marzo, a raíz del desahucio del bloque de la calle Sant Agustí, la Generalitat anunció que abriría un expediente a la empresa que quería transformarlo en una covivienda y avanzó que ya tenía 423 diligencias previas abiertas y 22 expedientes en fase de sanción. A finales de abril, el número de expedientes en trámite ya subía hasta los 529, de los que un 89 % se encontraban en la fase de diligencias previas.

En ese momento, según informó la Generalitat, un 79 % de los expedientes eran a propietarios que se habían saltado los topes del alquiler. Otras irregularidades investigadas eran la repercusión indebida de los gastos de gestión inmobiliaria o en la formalización del contrato de alquiler, así como la falta de constancia de la condición de gran tenedor o del precio. Dos meses más tarde, ya se han impuesto las primeras seis multas.

Multas de 3.000 a 900.000 euros

Las multas previstas por incumplir la ley de vivienda en Cataluña, la primera comunidad autónoma en aprobar su régimen sancionador, oscilan entre los 3.000 y los 900.000 euros, en función de la gravedad de la infracción. El Govern aprobó en 2025 este régimen sancionador mediante un decreto ley pactado con los comunes, y el Parlament lo convalidó con los votos de PSC, ERC, Comuns y la CUP. Junts, PP, Vox y Aliança Catalana votaron en contra.

Noticias relacionadas

En el acuerdo de presupuestos, el grupo parlamentario que encabeza Jéssica Albiach también acordó con el ejecutivo catalán crear una Dirección General de Disciplina que persiga a quienes incumplan la ley de vivienda, tras el refuerzo de 100 inspectores de vivienda más acordado a finales de 2025.

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