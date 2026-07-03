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ByteTravel debuta en el BME Growth de Barcelona tras elevar un 51% sus ingresos

La compañía con sede en Sant Cugat del Vallès ha dado el salto bursátil a un precio de 4,50 euros por título

Carmen Sánchez, directora de operaciones de ByteTravel, y Axel Serena, presidente y CEO de ByteTravel, en la Bolsa de Barcelona.

Carmen Sánchez, directora de operaciones de ByteTravel, y Axel Serena, presidente y CEO de ByteTravel, en la Bolsa de Barcelona. / Bolsas y Mercados Españoles (BME)

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Monique Zamora Vigneault

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Toque de campana en la Bolsa de Barcelona este viernes. ByteTravel, la tecnológica especializada en el sector turístico, ha dado el salto bursátil hacia el BME Growth este viernes, el mercado alternativo del gestor bursátil.

Lo hace tras dos años de cotizar en el BME Scaleup, el segmento del parqué orientado a nuevas compañías de crecimiento veloz. La compañía ha debutado a un precio de 4,50 euros por título. La empresa recurrió a las normas 'Fast Track' de BME, un nuevo procedimiento simplificado cuyo objetivo es eliminar las barreras de entrada para las nuevas empresas y facilitar su acceso a los mercados.

A diferencia de gigantes como Booking.com o Expedia, la compañía con sede en Sant Cugat del Vallès ofrece productos 'add on' a viajeros. Entre ellos, servicios como el asesoramiento con visados y tarjetas electrónicas (eSIMs) para asegurar la conectividad de sus clientes mientras viajan.

Además de estos servicios, el grupo también tiene previsto estrenar dos nuevos productos, como un servicio que facilitará las reclamaciones por cancelaciones o retrasos, según ha informado este viernes su presidente y consejero delegado Axel Serena

La compañía logró disparar sus facturación un 51% hasta los 7,41 millones de ingresos en el primer trimestre del año, con respecto al mismo periodo del año pasado. Hasta la fecha, ByteTravel cuenta con cuatro servicios: Visagov (la gama de visados), Roaming (la gama eSIM), PrioVIP (acceso a zonas VIP en aeropuertos) y Globely (seguros de viaje). 

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Renta 4 ha asesorado a la compañía en su salto bursátil. 

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