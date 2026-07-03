Jubilación en Noruega
Así funciona la jubilación en Noruega: ahorro, planes de pensiones privados y un fondo soberano para las futuras jubilaciones
A diferencia de España, el sistema noruego exige 40 años de residencia para acceder a la pensión pública máxima, que en 2026 ronda los 2.100 euros
Así funciona la jubilación en Países Bajos: 67 años, pensiones fijas de 1.580 al mes y una gran importancia de las inversiones
Uno de los temas que continúan en la parrilla mediática día tras día es, sin duda, el sostenimiento de las pensiones. En este caso, son cada vez más las personas que señalan el desequilibrio entre cotizaciones de trabajadores y fondos públicos, acentuado por el envejecimiento de la población y el aumento del gasto total.
Frente a ello, Noruega se convierte en un curioso ejemplo de sistema de pensiones marcado por el ahorro. De hecho, ya no solo hablamos de cuantías, sino de una estructura del sistema con numerosas diferencias.
El elemento clave: la pensión pública
Por un lado, mientras que el sistema de pensiones español se apoya sobre todo en las cotizaciones de los trabajadores, Noruega presenta tres vías de financiación: la pensión pública financiada por el Estado, planes de pensiones obligatorios y pagados por las empresas, así como un fondo soberano de inversión.
Como hemos comentado, la pensión pública (NAV) es uno de los pilares del sistema noruego. De hecho, en 2026 se acerca a los 2.100 euros de media. Además de ello, su funcionamiento no es igual que en España, ya que para acceder a la pensión pública máxima es necesario demostrar 40 años de residencia en el país.
Los planes de pensiones y fondos soberanos
Como segundo elemento tendríamos el plan de pensiones privado, en el que las empresas deben aportar al menos el 2% el salario de sus empleados. A su vez, este dinero se invierte en mercados financieros, permitiendo acumular un patrimonio propio para el trabajador durante su carrera laboral.
El tercer y último componente sería el Fondo Global de Pensiones del Gobierno, también conocido como el "Fondo del Petróleo". Este fondo se convierte en una ayuda más para el sistema de pensiones, aunque no las costea, sino que invierte para las futuras prestaciones.
Edad de jubilación flexible e incentivos por atrasar el retiro
En cuanto a la edad de jubilación, en Noruega lo más habitual es retirarse a los 67 años, aunque el sistema permite jubilarse entre los 62 y 75 años. De esta forma, el país ofrece incentivos por retrasar la jubilación, en concreto, retirarse un año más tarde puede aumentar la prestación recibida.
Ahora bien, debemos tener en cuenta que los costes de vida no son los mismos en España que en Noruega, que es considerado uno de los países más caros del mundo. De este modo, aunque la prestación total sea superior en Noruega, el estilo de vida también exige unos gastos mayores, por lo que el ahorro se vuelve fundamental.
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