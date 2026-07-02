Waynabox eleva sus ingresos hasta los 12 millones de euros en 2025 y mira hacia Europa para crecer

Cuando Pau Sendra, Ferran Blanché y Daniel Jiménez solicitaron entrar a formar parte de Lanzadera, la aceleradora de ‘startups’ del empresario dueño de Mercadona, Juan Roig, lo que tenían entre manos era una aplicación para que un viajero pudiese presentarse a un aeropuerto sin billete, ni destino, y pudiese acabar aprovechando los asientos vacíos en aviones que despegaran pronto. Era 2015 y estaban poniendo, sin saberlo, las bases de Waynabox, una plataforma que organiza viajes sorpresa que compraría Atresmedia ocho años después y que termina su primera década de vida con ingresos anuales por valor de 12 millones de euros.

Así lo explica su consejero delegado, Jordi Agustí, en un encuentro organizado entre Lanzadera y BStartup (la unidad de inversión en ‘startups’ del Banc Sabadell) para orientar a emprendedores hacia sus múltiples herramientas de apoyo a la creación de empresas. Agustí conoció al trío que fundó Waynabox precisamente porque trabajaba en la aceleradora de Juan Roig. Se reencontró años después con ellos, justo cuando los fundadores estaban valorando dejar la gestión de la compañía, así que Sendra le propuso tomar su relevo y ser el nuevo consejero delegado de la ‘startup’. Aceptó sin saber que meses más tarde estallaría la pandemia.

“El covid nos puso ante una situación muy difícil”, explica este directivo a EL PERIÓDICO. La empresa venía de una situación ya de por sí compleja: había tenido que despedir a gente y recortar todo tipo de gastos para poder sanear sus cuentas y alcanzar los números que se habían previsto. Y, cuando todo parecía encauzado, la mayoría de países cerraron sus fronteras. Entonces (y ahora) su negocio se basaba en cobrar un precio cerrado por una escapada de fin de semana a un destino que no se le revela a los pasajeros hasta horas antes de volar.

Probaron esquivar las restricciones con viajes sorpresa por carretera, y luego con cenas o noches de hotel en la misma ciudad donde se vivía… “Todo lo iban prohibiendo”, recuerda Agustí, que también reconoce haber intentado incluso llevar comida o recetas a casa de la gente. “Fue un desastre”, admite sin ningún tipo de problema. La cuestión es que lograron mantenerse a flote. Hasta el punto de salvar 2022 con 3,5 millones de euros de ingresos y una propuesta de compra por parte de Atresmedia (el grupo audiovisual responsable de Antena 3).

Los planes de futuro

La compañía es su dueña desde el año siguiente, algo que ha sido clave en su crecimiento los años posteriores, tanto por el sostén que esto les garantizaba, como por las facilidades para aparecer anunciados en un canal de audiencias masivas. A esto le han añadido, especialmente en los últimos años, campañas con influencers. Y así han prácticamente duplicado su facturación en tres años. Son un equipo de unas 20 personas con sede en Barcelona que en 2023 ingresó 7,5 millones; en 2024, 10 millones; en 2025, 12 millones, y este año prevén terminarlo con una facturación de 15 millones de euros.

La idea es apoyar su estrategia en optimizar todavía más su plataforma mediante la inteligencia artificial (IA) y conseguir que Italia y Francia, sus mercados más importantes además de España, crezcan todo lo que puedan. En el primero están algo estancados tras haber facturado 2 millones de euros dos ejercicios consecutivos; en el segundo, en cambio, las ventas se duplicaron en el último año hasta superar el millón de euros.

“Lo que queremos es repetir cada vez más Españas, donde estamos consolidados, pero expandiendo, porque aún hay mucha gente que no conoce el concepto”, se explica Agustí. “El reto es seguir creciendo en Italia y Francia, que aún son países pequeños y convertirlos en España en cuanto volumen”, agrega. Cuando estos empiecen a dar señales de robustez, lo siguiente será retomar un proyecto prácticamente parado: conquistar Países Bajos y Alemania.