Tap Tap Food dispara la facturación hasta los 14 millones y se abre paso en Reino Unido y Japón

El auge de los platos preparados, pero también el incremento de las compras de productos de conveniencia, los que facilitan la elaboración de una comida en casa, han colocado a las cremas vegetales, los gazpachos y los caldos entre los productos más presentes en la cesta de la compra. Tanto es así que Tap Tap Food, la empresa que elabora la marca Nature, participada al 50% por Noel Alimentaria, ha cerrado el 2025 con una facturación de 14 millones de euros, un 40% más que el año anterior. La compañía, especializada en estas elaboraciones, además de en salsas y aliños, vincula este crecimiento al aumento de la demanda de productos preparados y a la actividad de su planta de Sant Joan les Fonts, donde acaba de completar la ampliación de la fábrica.

La empresa ha incrementado el volumen de producción anual hasta las 5.010 toneladas, un 35% más que en 2024. El dato sitúa a la planta de la Garrotxa como una de las piezas centrales en el crecimiento de la compañía, que prevé mantener la tendencia al alza durante el 2026. Tap Tap Food forma parte del grupo alimentario Noel desde 2020 y cuenta con dos centros productivos, uno en Sant Quirze del Vallès y el otro en Sant Joan les Fonts.

La planta de Tap Tap Food, junto a la de Noel, en Sant Joan les Fonts / Noel

Según su director, Julià Riera, "el crecimiento sostenido de los últimos años ha permitido consolidar el liderazgo de Tap Tap en el segmento de las cremas vegetales refrigeradas y reforzar la presencia internacional de la compañía". "Los buenos resultados -ha agregado Riera- nos confirman que estamos en el camino correcto y nos avalan para seguir invirtiendo en innovación, capacidad productiva y desarrollo de nuevos mercados".

Tap Tap Food cuenta en la actualidad con una plantilla de un centenar de personas. La compañía nació en Sant Just Desvern en 2011 y hoy tiene presencia en buena parte de la gran distribución estatal.

Expansión internacional

El crecimiento de Tap Tap Food llega en un contexto de auge de los productos listos para comer, que el año pasado registraron un incremento del consumo de casi el 6%, por lo que la compañía achaca parte de la evolución del negocio a la demanda de "soluciones prácticas y saludables, elaboradas con ingredientes frescos y pensadas para consumidores que buscan ahorrar tiempo sin renunciar a la calidad nutricional".

También ha sido clave, admite la empresa en un comunicado, la expansión en mercados internacionales como Reino Unido o Japón. La compañía está presente además en Portugal, Dinamarca, Francia, Italia y México, que refuerzan la proyección exterior del negocio. En 2025, exportó 145 toneladas de gazpacho fresco al Reino Unido, mientras sigue abriendo recorrido comercial en destinos más alejados, como el mercado japonés.