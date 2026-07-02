Plan Estatal de Vivienda: nuevas ayudas de hasta 18.000 euros para reformar pisos

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 aprobado el pasado mes de abril en el Consejo de Ministros incorpora una línea específica de ayudas para rehabilitar viviendas dentro de edificios residenciales. La medida permitirá subvencionar actuaciones de accesibilidad, habitabilidad y sostenibilidad dentro de los pisos, aunque no funcionará como una ayuda universal para cualquier reforma doméstica. El texto legal delimita qué obras pueden recibir financiación, quién puede pedirlas y cuáles son los importes máximos.

La ayuda más elevada dentro de esta modalidad podría alcanzar los 18.000 euros por vivienda, pero solo en el supuesto concreto de que se acometan actuaciones de accesibilidad cuando resida en el piso una persona con una discapacidad superior al 65%. En los casos en los que viva una persona con discapacidad igual o superior al 33%, el límite será de 15.000 euros por vivienda. En ambos supuestos, la subvención podrá cubrir hasta el 80% del coste de la inversión.

¿Qué obras entran en la ayuda?

El plan distingue entre dos grandes tipos de actuaciones subvencionables dentro de las viviendas. Por un lado, las obras de accesibilidad: instalación de salvaescaleras, rampas, automatismos para apertura de puertas, dispositivos de apoyo, sistemas tecnológicos de guiado, elementos de aviso visual, sonoro o vibrotáctil, bucles magnéticos, domótica y otras intervenciones que faciliten la autonomía de personas mayores o con discapacidad. También se incluyen las actuaciones que mejoren el cumplimiento de los parámetros de seguridad de utilización y accesibilidad del Código Técnico de la Edificación.

Por otro lado, el Plan Estatal permite financiar actuaciones de habitabilidad y sostenibilidad. En este apartado entran la medición y las obras para eliminar gas radón, las intervenciones sobre elementos de la vivienda que formen parte de la envolvente del edificio en contacto con el exterior o con espacios no habitables, siempre que cumplan las exigencias técnicas previstas, y la retirada de productos de construcción que contengan amianto.

Además de las ayudas de accesibilidad, el plan prevé subvenciones para actuaciones de habitabilidad y sostenibilidad. En este caso, la ayuda podrá llegar al 40% del coste de la inversión, con un límite de 7.500 euros por vivienda. El texto también establece que la ayuda final podrá ser la suma de la correspondiente a accesibilidad y la correspondiente a habitabilidad y sostenibilidad, siempre dentro de los límites fijados para cada una.

El plan introduce además una protección adicional para hogares en situación de vulnerabilidad económica. Cuando las comunidades autónomas identifiquen estas situaciones, podrán conceder una ayuda adicional, en expediente aparte, que alcance hasta el 100% del coste de la actuación. Esta posibilidad se aplica tanto a obras de accesibilidad como a actuaciones de habitabilidad y sostenibilidad. No todos los pisos podrán acogerse automáticamente a estas ayudas. El texto legal exige que las viviendas estén ubicadas en edificios residenciales construídos antes de 2006. También deberán ser el domicilio habitual y permanente de sus propietarios y la norma exige acreditarlo con el empadronamiento.

Las comunidades tendrán la última palabra

La gestión práctica de estas ayudas quedará en manos de las comunidades autónomas Este punto es clave para conocer cuánto dinero habrá realmente para reformar pisos en cada territorio. El Plan Estatal de Vivienda fija el marco general, pero su ejecución exige convenios entre el Ministerio de Vivienda y cada comunidad o ciudad autónoma. En esos convenios se incluirá la previsión de recursos estatales y autonómicos por anualidades, los objetivos a alcanzar y los compromisos de gestión. Además, en cada convenio se establecerá una distribución inicial de la financiación por líneas, ayudas y años.

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El reparto no será completamente rígido. El real decreto establece que, con carácter general, el 30% de la financiación anual deberá destinarse a la línea de rehabilitación edificatoria, accesibilidad y renovación urbana y rural, junto con la ayuda al desarrollo y urbanización de suelo. Pero la comisión de seguimiento podrá modificar la distribución entre las distintas ayudas dentro de cada línea para adaptarla a la demanda y optimizar los recursos disponibles.