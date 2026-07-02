Nieves, 46 años cotizados y una pensión reducida por jubilarse antes de tiempo: "No pido un privilegio, sino que se reconozca una vida entera de trabajo"

A la hora de calcular las pensiones, la Seguridad Social puede aplicar coeficientes reductores que oscilan entre el 2,81% y 21% a los trabajadores que adelantan su jubilación.

Debemos tener en cuenta que cualquier pensión puede verse reducida, aunque se demuestre un periodo de cotización muy extenso. Por ejemplo, si una persona se retira antes de la edad ordinaria de jubilación y no llega a los 38 años cotizados, entonces su pensión podría sufrir una penalización máxima del 21%.

Más de 46 años cotizados pero una pensión reducida

Sin duda, esta medida no es del gusto de todos, sobre todo por su carácter permanente. Algunos jubilados no están de acuerdo con que su prestación se reduzca para siempre si deciden retirarse antes de tiempo.

De hecho, Nieves es un buen ejemplo de ello. Esta mujer, a sus 72 años y tras más de 46 cotizando, sufrió una importante reducción en su pensión tras jubilarse a los 63 años, debido a problemas de huesos, hernias de disco y tener las dos caderas operadas.

En cuanto a su carrera laboral, Nieves ha estado cerca de 46 años y 2 meses trabajando en consultorías y más tarde en un ayuntamiento, sin recibir "ni un solo día de paro". Aun así, al adelantar su jubilación, la trabajadora nunca pensó que su pensión quedaría reducida para siempre.

Una recogida de firmas para exigir un cambio en la normativa

"Después de más de 46 años cotizados el sistema no mira todo lo que ya has trabajado, solo que te fuiste antes de la edad marcada y te penaliza de por vida. No pido un privilegio, sino que se reconozca una vida entera de trabajo", admite la jubilada.

En vista de ello, Nieves ha decidido abrir una campaña para recoger firmas en Change.org, exigiendo al Gobierno la eliminación de coeficientes reductores por jubilación anticipada en los casos donde se demuestren largos periodos de cotización.

Contra todo pronóstico, la campaña ya cuenta con más de 33.000 firmas, con el objetivo de dar un giro de 180 grados a la situación de muchos pensionistas.

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En concreto, partidos políticos como Podemos aseguran que esta normativa afecta a unas 900.000 personas que, pese a cotizar más de 40 años, no pueden acceder a la prestación completa.