La juguetera Famosa plantea un ERTE para su plantilla a la espera de que se concrete la venta de su matriz

Malas noticias para los trabajadores de la juguetera alicantina Famosa. La situación de incertidumbre en que se encuentra la empresa -en preconcurso de acreedores y a la espera de que se resuelva la posible venta de su matriz, Giochi Preziosi, a la china Superhisen- ha derivado en una bajada drástica de actividad, que ha llevado a sus responsables a comunicar a la plantilla la próxima aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Así se lo comunicó la dirección de la compañía al comité de empresa el pasado lunes, sin dar detalles sobre el alcance de este expediente ni su duración prevista. Unos detalles que se conocerán una vez que se constituya la mesa negociadora.

Desde el punto de vista de las líneas de producción que la compañía aún mantiene en el polígono de Las Atalayas de Alicante -donde se fabrica principalmente juguetes para exterior, como casitas y toboganes-, el anuncio del ERTE coincide con el fin de la producción que se produce en verano, cuando el material ya está enviado a las tiendas.

Lo que realmente preocupa a la plantilla es el descenso en la comercialización del resto de productos que la firma produce en Asia. Según explican las fuentes consultadas, la llegada de suministros se ha reducido al mínimo y, en consecuencia, también el envío de producto los establecimientos.

La sede de la juguetera Famosa en el polígono de Las Atalayas en Alicante. / Jose Navarro

Algo lógico ante la situación de preconcurso en que se encuentra la compañía, ante las dificultades por las que atraviesa su matriz, Giochi Preziosi, que negocia su venta para salvar su actividad.

Un acuerdo que no llega

Desde hace semanas la prensa económica italiana da por hecho el acuerdo para la venta del grupo a la china Superhisen, uno de los grandes proveedores de juguetes del conglomerado, que pasaría así a ser su nuevo dueño. Sin embargo, el paco final no acaba de llegar, lo que está prolongando la situación de incertidumbre más de lo esperado.

Una situación que también está provocando la intranquilidad en la plantilla del grupo en Italia, donde Giochi Preziosi, además, tiene una cadena de tiendas. Así, hace solo unos días se anunciaba el cierre del establecimiento que tiene en Bérgamo.

En cualquier caso, los datos en España tampoco acompañan. Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes a 2024, el grupo Famosa logró una facturación de 142,6 millones de euros, tras sufrir un recorte del 17 % en sus ventas, que los gestores de la firma atribuyen a una mala campaña navideña provocada por los estragos de la inflación en las economías domésticas y el aumento de las hipotecas, por la subida de los tipos de interés.

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El resultado de esta contracción de negocio fueron unas pérdidas de 53,5 millones de euros, frente a los beneficios de algo más de 300.000 euros que anotó el año anterior, y que llevaron al grupo a acumular un fondo de maniobra negativo de 96 millones de euros, principalmente por la financiación con su socio único, es decir, la matriz italiana de Giochi Preziosi.