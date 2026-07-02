Confirmado: los cromos del Mundial se tienen que declarar a Hacienda

A un mes de que arrancara el Mundial de fútbol, los quioscos de España ya se habían quedado sin existencias de sobres de cromos, con coleccionistas llevándose cajas y cajas enteras de sobres. Este campeonato mundial, el más grande de la historia con 48 selecciones nacionales ha desatado la fiebre por los cromos. Es, claro, la colección más grande de la historia, con la ardua tarea de teenr que pegar hasta 980 cromos para acabar la colección, una cifra inédita en más de 50 años.

Esto ha provocado que los cromos de futbolistas como Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine o Pedri se hayan disparado en plataformas de compraventa como Wallapop. Es por ello que cabe recordar que la venta de artículos de segunda mano relacionados con el Mundial de fútbol, como los cromos de jugadores de Panini, debe incluirse en la Declaración de la Renta cuando genera una ganancia patrimonial.

La diferencia de valor

La Agencia Tributaria explica que las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones se calculan, con carácter general, por la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición. Así, si una persona vende cromos del Mundial por más de lo que le costaron, esa diferencia puede tributar como ganancia patrimonial en el IRPF.

Las ganancias patrimoniales tributan a través de la base imponible del ahorro del IRPF con escalas con tipos que van desde el 19% hasta el 30%. Las ganancias inferiores a 6.000 euros se gravan al tipo más bajo (19%).

Búsquedas disparadas

En Wallapop, los artículos relacionados con Lionel Messi encabezan el ranking de búsquedas con un incremento del 122%, seguido de Cristiano Ronaldo, con un 94%, y Pedri, con un 92%.

Asimismo, el interés por el coleccionismo también impulsa las búsquedas del álbum de cromos del Mundial, que crece un 59% en la plataforma, consolidándose como uno de los grandes objetos de deseo entre los aficionados.

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En este contexto, la camiseta de la segunda equipación de la Selección Española es actualmente la más demandada en España y en mercados europeos, por encima de la primera equipación oficial. Al margen de las camisetas españolas, el comparador de precios destaca también el repunte de las búsquedas de camisetas de Argentina, Colombia y Brasil en España.