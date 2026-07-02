Catalunya supera por primera vez en la historia los 4 millones de ocupados

Catalunya superó en junio y por primera vez en su historia los cuatro millones de trabajadores en activo. Nunca antes había habido tantos catalanes ocupados y cotizando. Los datos actualizados este jueves por el Gobierno revelan que las provincias catalanas lideraron en este sexto mes del año la creación de empleo en el conjunto de España, aportando casi el triple de nuevos afiliados que la otra locomotora económica del país, Madrid, y aupado por los primeros efectos de la regularización extraordinaria de migrantes.

Si no hace mucho Catalunya superaba la cota demográfica de los ocho millones de habitantes, a mediados de este año ha logrado que justo la mitad de ellos estén trabajando. El mercado laboral catalán sumó 37.053 cotizantes en junio respecto a mayo, su mejor registro desde 2022, logrando así catapultarse justo por encima de los cuatro millones de trabajadores en activo (concretamente, 4.008.221 cotizantes).

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Evolución del empleo en Catalunya y Madrid

El mismo mes que finalizó la regularización extraordinaria de migrantes que concederá permiso de trabajo a centenares de miles de personas que hoy ya están faenando 'en B' a lo largo y ancho del país, Catalunya, el territorio que más solicitudes ha recibido, ha sido, a su vez, el territorio que más nuevo empleo ha generado.

Históricamente las provincias catalanas han sido destino de una parte importante de población nacida en el extranjero, que acudía allí en busca de oportunidades laborales, y la tendencia presumiblemente se acelerará en los próximos meses. Los datos de este mes de junio dan pistas de ello y es que si bien se ha creado empleo a niveles récord -es el mejor junio en cuatro años-, apenas se ha reducido el desempleo.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico sobre el paro registrado en Catalunya.

El número de parados registrados ha disminuido respecto a mayo en 458 personas, frente a más de 37.000 cotizantes ganados, lo que da cuenta de que el mercado laboral está creciendo por la incorporación de nuevos integrantes. El número total de desempleados se sitúa en 307.169 personas, su menor nivel en términos absolutos desde 2008.

El reto del mercado laboral catalán durante los próximos meses será lograr combinar ambas tendencias: seguir incrementando el empleo, pero hacerlo con intensidad suficiente para que las personas hoy en paro y en busca de trabajo logren conseguir uno.

"Queremos destacar estos datos positivos, continuaremos trabajando con las empresas, con los agentes sociales y económicos para consolidar esta real fotografía del estado de nuestra economía", ha valorado el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, en un videocomunicado.

Líder en España

Catalunya lideró en junio la creación de empleo en el conjunto de España. Ya lo hizo el mes pasado y es que la campaña de primavera y verano es especialmente prolífica en contrataciones para las tierras catalanas. Ello le ha permitido ganarle terreno a Madrid y erigirse, de nuevo, como principal ocupador de toda España.

Si bien históricamente Catalunya ha sido el territorio con más ocupados, el pasado diciembre perdió dicho status a manos de la capital, que en la última década ha acelerado su economía y se ha erigido como primer polo económico del país. Durante unos meses fue también el primer empleados y está por ver qué sucederá en otoño, cuando habitualmente Catalunya pierde ocupados y la capital los gana.

Noticias relacionadas

Por lo que respecta al resto de territorios, junio fue un buen mes para casi todos. La única comunidad autónoma que registró números rojos fue Andalucía, que perdió casi 14.000 ocupados respecto a mayo. En el resto se ganó ocupación, con mención destacada para Baleares (+24.372), inmersa en la campaña turística de verano.