Antonio Catalán (AC Hoteles): “Ahorrar no está de moda. La gente prefiere gastarse el dinero en viajes"

Antonio Catalán es uno de los principales hoteleros de España. Es el máximo responsable de la cadena AC Hoteles, que hace años se unió a la firma Marriott. Se trata de hoteles de cuatro y cinco estrellas y la cadena se ha extendido por todo el planeta. Gestiona alrededor de unos 140 hoteles, situados en lugares estratégicos dentro de las principales ciudades. El empresario intervino ayer en las jornadas para analizar el futuro y la competitividad dentro del sector hotelero que se celebraron en Palma. Participó en un coloquio donde se habló del liderazo e innovación.

Catalán, al igual que el resto de los hoteleros, se mostró muy satisfecho con los resultados que está obteniendo este año la industria hotelera, sobre todo teniendo en cuenta la incertidumbre con la que se afrontó el inicio de la temporada como consecuencia de los conflictos internacionales. “Ahorrar no está de moda. La gente prefiere gastarse el dinero en viajes. Nosotros, que tenemos sobre todo hoteles urbanos, este año estamos creciendo entre un 15 y un 18% con respecto a la temporada anterior".

Su empresa se ha especializado en la calidad y en la fidelidad del cliente. Por ello, Catalán reconoció que su cadena no está pendiente de las contrataciones de última hora, porque su cliente es muy diferente y busca el modelo de hotel que se le ofrece, sobre todo los urbanos.

Sobre la posible crisis económica que supondría la prolongación en el tiempo del conflicto de Irán, el experto empresario aseguró que “el sector hotelero se mantiene un poco al margen de las crisis. La gente quiere viajar y disfrutar, por lo que yo no veo una especial preocupación en la industria sobre una posible crisis”. Y reiteró que “si todo el país fuera tan eficiente como la industria turística seríamos el primer país del mundo”.

También explicó el cambio que representa la gente joven dentro de la industria. “Antes te casabas, te comprabas un piso y trabajabas 14 horas para poder pagar los gastos. Ahora la gente joven ya no quiere coche y tiene el problema de que no puede comprarse una casa. Esto es un problema muy grave para la juventud y hay que solucionarlo cuanto antes”.

Sobre las buenas perspectivas con las que afronta el futuro el sector hotelero, el empresario navarro incidió en que es necesario que las empresas se conviertan “en compañías de personas para personas”. Y sobre el reto que supone retener el talento de las empresas, para evitar que los empleados cambien de empresa, Catalàn afirma que la fórmula es clara. “Hay que cuidar al empleado. El talento se retiene con salarios en condiciones, con tarjetas sanitarias y con seguros de vida. Las personas para los equipos de trabajo son fundamentales y es allí donde va a estar la competitividad. En la industria está cada vez más presente la tecnología y ello nos ayuda a conocer mejor al cliente”.

Precisamente, el perfil del cliente es uno de los aspectos sobre los que pivota el éxito de la cadena AC Hoteles. Su líder explicó que es muy importante conocer el cliente que se pretende captar. “Nosotros recibimos clientes americanos que tienen cuatro planes de pensiones y que han trabajado más que nosotros, que lo que pretenden es disfrutar de quince días de vacaciones y gastar su dinero sin ningún problema. Cada hotel ha de atender al cliente que encaje en su estrategia”.

Sobre las campañas que se promueven en Baleares para reducir el número de visitantes, el empresario lo tiene muy claro. “¿Qué hacemos, reducimos el aeropuerto y limitamos la llegada de turistas. De qué vamos a vivir. Lo que pasará es que la gente va a vivir muy bien, pero muchos no tendrán para comer. Tengo muy claro que Baleares es un destino que va a vivir toda su vida del turismo y no de ninguna otra industria”.

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El empresario también confirmó las buenas cifras de turistas de este año, que a nivel nacional rozarán los cien millones de visitantes que llegarán a España. “Se habla de cien millones y el año que viene vamos a ver queépasa. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esta realidad”.