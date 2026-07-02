Transporte
Adif acaba las obras del acceso ferroviario del aeropuerto de Barcelona-El Prat e iniciará las pruebas en las próximas semanas
El nuevo trazado permitirá establecer servicios directos entre las dos terminales y el resto de la red de Rodalies
Adif ha acabado las obras del nuevo acceso ferroviario al aeropuerto de Barcelona-El Prat y prevé iniciar las pruebas de circulación con trenes en las próximas semanas. La actuación, con una inversión de unos 400 millones de euros, permitirá conectar directamente las terminales T1 y T2 y el resto de la red de Rodalies mediante un nuevo trazado de 5,2 kilómetros, mayoritariamente soterrado.
Además, también se han acabado las obras en los sistemas eléctricos, de ventilación y de comunicaciones. Antes de la entrada en servicio, habrá que completar las pruebas técnicas, los simulacros de seguridad y las autorizaciones pertinentes. La infraestructura incluye dos estaciones subterráneas, una en cada terminal, y está diseñada para absorber entre 7 y 9 millones de viajeros anuales.
El nuevo ramal parte de la línea Barcelona-Vilanova y dispone de 4,3 kilómetros de túnel, 3,1 de los cuales se han excavado con tuneladora. Los trabajos han incluido la construcción de la plataforma, la instalación de la vía, la electrificación, la señalización, las comunicaciones y los sistemas de ventilación y seguridad.
La estación de la T1 cuenta con un vestíbulo integrado en la terminal y un andén central de 434 metros. La de la T2 tendrá dos andenes de 200 metros y facilitará la intermodalidad con la línea 9 del metro, además de la conexión con el resto de servicios ferroviarios.
La nueva conexión debe permitir reducir el tiempo de viaje entre la T1 y el centro de Barcelona hasta unos 19 minutos. La actuación está financiada con fondos europeos del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
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