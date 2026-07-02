El abogado Miguel Benito Barrionuevo aclara la ley de transparencia salarial: "Ya está en vigor en España"

La nueva normativa de transparencia salarial ha generado debate tras su aprobación a nivel europeo y su aplicación progresiva en España. Parte de la polémica surge, según el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo, de una interpretación incorrecta de su contenido y alcance real.

En muchos casos, la normativa de transparencia salarial ha generado confusión sobre su alcance real. Sin embargo, el experto matiza estas interpretaciones y advierte de que no siempre se explican correctamente. "Esta ley no es tanto polémica sino que muchas veces está mal explicada", señala, insistiendo en la necesidad de entender bien qué implica realmente.

Qué dice realmente la normativa de transparencia salarial

Barrionuevo explica que el objetivo principal de esta normativa no es exponer públicamente los sueldos individuales, sino garantizar la igualdad retributiva dentro de las empresas y evitar discriminaciones injustificadas. "Tú como trabajador tienes derecho a que no se te discrimine en tu puesto de trabajo y hay otras personas que cobren más dinero que tú si están haciendo el mismo trabajo por motivos ilegales", afirma.

Es decir, la norma busca que los empleados puedan detectar posibles desigualdades salariales cuando realizan funciones equivalentes, reforzando así sus derechos laborales.

Salarios por franjas, no datos personales

Uno de los puntos clave que aclara el abogado es cómo deberán las empresas facilitar la información salarial. No se trata de publicar sueldos individuales, sino de ofrecer datos agrupados por categorías o puestos. "Las empresas están obligadas a publicar el salario de sus empleados por franja, es decir, oye, en mi empresa un administrativo cobra entre esto y esto en función de la antigüedad", explica.

De este modo, los trabajadores podrán conocer los rangos salariales de su puesto sin que se vulneren datos personales, lo que permite una mayor transparencia sin afectar a la privacidad.

Más transparencia en ascensos y carreras profesionales

Otro de los beneficios que destaca Barrionuevo es que esta información permitirá a los empleados tener una visión más clara de su evolución dentro de la empresa.

Según explica, conocer las bandas salariales facilita saber cuánto se puede cobrar en caso de ascenso o con el paso del tiempo. "Esto a ti te viene muy bien para saber si te van a cambiar de puesto o ascender dentro de la empresa, por ejemplo, y cuánto te tienen que pagar por este ascenso", detalla.

Así, la normativa no solo busca evitar desigualdades, sino también aportar claridad sobre las expectativas salariales en cada etapa profesional.

Una herramienta contra la discriminación salarial

Lejos de implicar la publicación de sueldos individuales, el abogado insiste en que la norma no obligará a revelar datos personales concretos. "Eso no significa que la empresa vaya a poner fulanito con nombre y apellidos cobra X tantos miles de euros al año. Eso no se va a hacer", subraya.

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En su opinión, se trata de una medida que, en la mayoría de los casos, beneficiará a los trabajadores. "En la gran mayoría de los casos es una ventaja para los trabajadores", concluye, ya que permitirá avanzar hacia una mayor igualdad y transparencia dentro de las empresas.