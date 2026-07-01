Veolia se incorpora a la Cambra de Comerç de Barcelona como socio institucional

Veolia se ha incorporado como socio institucional de la Cambra de Comerç de Barcelona tras la firma de un acuerdo de colaboración con el que ambas organizaciones pretenden impulsar la sostenibilidad empresarial en Catalunya. La alianza busca acelerar la transición ecológica del tejido productivo, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas, mediante iniciativas centradas en la eficiencia energética, la descarbonización y la economía circular. Con esta incorporación, la multinacional especializada en la gestión del agua, la energía y los residuos aportará su experiencia internacional y su implantación histórica en Catalunya para apoyar a las empresas en la adaptación a las exigencias derivadas del cambio climático y de la transformación del modelo económico. El objetivo es convertir la sostenibilidad en un factor de competitividad para las compañías catalanas.

Uno de los principales ejes del acuerdo será el respaldo de Veolia al nuevo Observatorio de la Sostenibilidad de la Cambra de Comerç de Barcelona, concebido como un espacio de análisis y generación de conocimiento sobre la transición ecológica. Entre los primeros trabajos previstos figuran un estudio sobre el estado de la descarbonización y la transición energética en Catalunya, una jornada para presentar sus resultados y un informe específico sobre los sectores productivos vinculados al medio natural. La colaboración también contempla la organización de sesiones dirigidas a pymes para ayudarles a identificar las oportunidades económicas derivadas de la transición ecológica, conocer las obligaciones regulatorias y afrontar los retos asociados a este proceso con apoyo especializado.

Planta de reciclaje de plásticos de Veolia / VEOLIA

Una oportunidad de crecimiento

El consejero delegado de Veolia en España, Daniel Tugues, ha señalado que la compañía quiere contribuir a situar la sostenibilidad "en el centro de la estrategia empresarial" y convertir a Catalunya en un referente en eficiencia energética y economía descarbonizada y circular. A su juicio, la transición ecológica representa "una oportunidad de crecimiento y diferenciación competitiva" para las empresas y los territorios, han informado en un comunicado. Por su parte, el presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, ha destacado que el acuerdo permitirá reforzar el acompañamiento a las empresas catalanas en su transformación sostenible. En este sentido, ha subrayado que el Observatorio de la Sostenibilidad será una herramienta para facilitar la toma de decisiones empresariales basadas en información y análisis rigurosos.

Según las mismas fuentes, Veolia mantiene una presencia de cerca de 160 años en Catalunya, donde inició su actividad en 1867 a través de Aigües de Barcelona. Desde entonces ha participado en algunos de los principales hitos del desarrollo de la ciudad, como las exposiciones de 1888 y 1929 o los Juegos Olímpicos de 1992. El acuerdo ha sido firmado en la Llotja de Mar por Santacreu y Tugues, en un acto al que también han asistido el director gerente de la Cambra, Roger Guasch; el consejero de Estrategia Institucional y Corporativa de la entidad, Enric Jové, y el director de Relaciones Institucionales de Veolia, Ricard Frigola.