Tatxo Benet vende el 5% que le quedaba en Mediapro

Tras meses de negociaciones, Tatxo Benet y el fondo Southwind han alcanzado un acuerdo para la compra del último 5% de acciones que mantenía el empresario ilerdense en Mediapro. Según ha anunciado la productora en un comunicado este miércoles, Benet cierra así su vinculación accionarial con la compañía que fundó en 1994 junto a Jaume Roures y Gerard Romy.

Con este acuerdo, Tatxo Benet, que a principios de este año fue nombrado presidente de la fundación empresarial Femcat, abandona también el cargo de vicepresidente, que ha ostentado en las últimas semanas.

Las negociaciones fueron complejas porque Benet aspiraba a cobrar una cantidad similar a la que Jaume Roures había percibido en 2023 por su último paquete, también del 5%, pero Southwind, propiedad del fondo Orient Hontai, quería pagar una cantidad inferior tras años de pérdidas relacionadas con la compañía. En total, Southwind ha destinado más de 1.500 millones para tener el 85% de una empresa que atraviesa una situación financiera comprometida. Prueba de ello es el reciente ERE que ha habido en Mediapro, que afectó a 189 empleados, lo que supone un 18% de la plantilla. El montante de la operación no se ha hecho público.

La empresa ha agradecido a Benet su labor durante las últimas décadas, y ha destacado que "conjuntamente con sus socios y todo el equipo directivo, supo anticipar las transformaciones del sector, adaptar el grupo a cada nuevo ciclo tecnológico y competitivo, y mantener Mediapro en la primera línea del audiovisual mundial".

La venta de las acciones de Tatxo Benet es el último capítulo relacionado con la salida de los fundadores de Mediapro. Roures fue destituido como presidente a finales de 2023, momento en que Benet le sucedió en el cargo. Pero en octubre del pasado año, el propietario chino de Mediapro destituyó también al empresario ilerdense. Durante estos años, difíciles a nivel económico, Roures y Benet se enemistaron y tuvieron enfrentamientos públicos que alcanzaron el punto de que Mediapro, cuando estaba presidida por este último, demandó al primero.

La presidencia de Mediapro recae ahora en Sergio Oslé, ex consejero delegado de Telefónica España y presidente de Movistar+. Será él quien afronte la difícil situación de un grupo que a finales de 2025 tenía 6.000 empleados en todo el mundo.