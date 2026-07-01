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El precio del euríbor hoy, 1 de julio: ligero alivio para los hipotecados

El euríbor hoy: este es el índice en el que se sitúa

¿Qué es el euríbor?

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Todo el mundo habla del Euríbor, pero ¿para qué sirve realmente? El euríbor, o Euro Interbank Offered Rate, es el índice por excelencia a la hora de establecer el tipo de interés en una amplia gama de productos financieros, entre ellos los préstamos hipotecarios.

Se calcula diariamente a partir de las tasas de interés ofrecidas por un grupo de 18 bancos europeos líderes, reflejando el costo al que se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario.

Valor del euríbor hoy, 1 de julio

La media anual de 2025 se situó en el 2,222%, marcando un descenso de más de un punto (1,053) respecto a la media de 2024, que fue del 3,275%. El año arrancó con un 2,525% en enero y se despidió en el 2,267% en diciembre. En total, una diferencia de -0,258 puntos, marcando así un año de estabilidad para los hipotecados, una cifra que en principio no es exagerada, pero que supuso un leve alivio para muchas hipotecas.

En cuanto al 2026, enero cerró en un 2,245%, febrero lo hizo en un 2,221%; marzo, en 2,565%; abril en 2,747%; y mayo, en 2,800%.

El índice de hoy, 1 de julio de 2026, queda en 2,727% (-0,001%), mientras que la media del mes se sitúa en 2,727% (-0,071).

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

CALCULADORA | El euríbor de enero repunta y ralentiza la bajada de las hipotecas tipo variable

Hipotecas y tipos de interés

El euríbor inició 2026 con un leve descenso que ponía fin a la tendencia alcista de los últimos meses y ofrecía un alivio contenido a los hogares con hipoteca variable.

El índice de referencia más utilizado en España para calcular los intereses que pagan los ciudadanos por sus hipotecas variables se situó en el 2,245% de media en enero.

Sin embargo, tras varias subidas tímidas en febrero, marzo confirmó un cambio de tendencia que rompía la senda de moderación de los últimos meses: ahora, el euríbor ha vuelto a teñirse de rojo y la diferencia actual respecto a los registros del mismo mes del pasado 2025 es ahora de 0,648.

Cuotas más altas

Y el impacto en los hogares no se hizo esperar: tras meses en los que las revisiones hipotecarias generaban cierto alivio, marzo marcó un regreso a cuotas más elevadas.

En una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años, con diferencial de euríbor +1%, las revisiones anuales supondrán un incremento de unos 13 euros al mes, es decir, más de 155 euros al año.

El golpe es todavía más fuerte para los que la revisan semestralmente: en estos casos, la subida es de casi 30 euros mensuales, lo que supone unos 178 euros adicionales cada seis meses.

En términos relativos, supone un aumento cercano al 4% en la cuota.

La Fed recorta medio punto los tipos de interés

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Mayor volatilidad

Según los datos analizados, la subida ha sido progresiva durante todo marzo, con el índice rozando el 3% en tasas diarias, niveles no vistos desde finales de 2024.

Detrás de este comportamiento se encuentran factores geopolíticos, especialmente la creciente tensión en Oriente Medio, que ha elevado la incertidumbre en los mercados financieros y presionado al alza las expectativas de tipos.

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Con el índice moviéndose nuevamente en niveles cercanos al 3% y factores externos condicionando su evolución, el mercado entra en una fase más impredecible. Para los hogares, esto se traduce en menos margen de ahorro y mayor exposición a futuras subidas, justo cuando parecía consolidarse un respiro.

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