Cuando PortAventura encendió las alarmas del turismo en el Alt Empordà y se pronosticaba un verano «sin pena ni gloria»

Hace 30 años, el Alt Empordà afrontaba una temporada turística marcada por la incertidumbre. El 25 de junio de 1996, el EMPORDÀ publicaba que se preveía que el verano pasara «sin pena ni gloria», con pocas reservas hoteleras para julio y una ocupación inferior a la del año anterior. Las causas apuntadas entonces eran diversas: la fortaleza de la peseta, el mal tiempo de los meses previos y la competencia de destinos con una oferta más atractiva, especialmente PortAventura.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería del Alt Empordà, Lluís Fernández, pronosticaba un julio «un poco más flojo» que el año anterior, aunque confiaba en que agosto mantuviera el lleno habitual durante los días más fuertes. El sector, sin embargo, ya detectaba que la temporada se estaba transformando: los turistas dividían más las vacaciones, crecía el fenómeno del fin de semana y los buenos resultados dependían cada vez más del calendario, del tiempo y de los puentes festivos.

La temporada media había sido bastante decepcionante aquel 1996. A diferencia del año anterior, cuando los meses de abril, mayo y junio habían ayudado a salvar el balance gracias al buen tiempo y a los fines de semana largos, aquel año la situación era más floja. El mal tiempo, la peseta fuerte y la proximidad de otras zonas turísticas más accesibles desde Barcelona hacían perder fuerza al Alt Empordà como destino de fin de semana.

Uno de los cambios más destacados era el comportamiento del turista catalán, especialmente el procedente de Barcelona. Fernández advertía que subir al Alt Empordà solo dos días resultaba caro, porque había que pagar autopista, gasolina, estancia y comida. Además, la mejora de los accesos hacia otros puntos de la costa facilitaba que muchos visitantes optaran por quedarse en playas más cercanas y volver a casa por la noche.

A pesar de este escenario, el sector continuaba viendo el turismo francés como el gran puntal de la comarca. Fernández lo definía como el turista «de toda la vida», sin menospreciar otros mercados ya consolidados, como el alemán, el belga o el holandés. La preocupación principal era que la oferta tradicional de sol y playa empezaba a quedarse corta ante la competencia de otros destinos y de las nuevas propuestas de las agencias de viajes.

Roses, en cambio, presentaba una situación más favorable gracias a los hoteles que trabajaban con turoperadores. El concejal de Turismo, Jordi Vila, se mostraba más optimista y consideraba que Roses y el Alt Empordà se encontraban en una posición mejor que otros puntos de la Costa Brava Sud. Algunos establecimientos vinculados al turismo mayorista ya estaban llenos en el mes de mayo, con ocupaciones que llegaban alrededor del 70% o el 80%.

La fórmula de los paquetes organizados, sin embargo, generaba visiones opuestas. Vila la veía con buenos ojos, porque permitía llevar contingentes importantes de visitantes a hoteles preparados para acogerlos a precios competitivos. Fernández, en cambio, alertaba de que la mayoría de hoteles de la comarca no tenían ni la infraestructura ni la capacidad para asumir este modelo, y defendía que el Alt Empordà debía continuar apostando por el turismo individual.

El debate de fondo era claro: la oferta turística del Alt Empordà necesitaba reforzarse. Los visitantes ya no se conformaban solo con playa, y el sector veía cómo las agencias de viajes ofrecían estancias en el Caribe y destinos exóticos a precios muy competitivos. Fernández admitía que la oferta de la comarca se había quedado «coja» e incluso no veía mal la implantación de un parque temático en el Alt Empordà para contrarrestar la atracción que ejercía PortAventura.

En Roses, la gran apuesta de futuro era el puerto deportivo. Jordi Vila defendía que el municipio necesitaba esta infraestructura de manera urgente y confiaba en que el proyecto acabara saliendo adelante, pese a la oposición de una plataforma antipuerto formada por más de veinte entidades políticas y sociales. El concejal consideraba que el puerto podía atraer nuevos clientes, mejorar la calidad del turismo y consolidar Roses como un destino náutico de referencia.

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Tres décadas después, aquella noticia retrata un momento en el que el turismo del Alt Empordà empezaba a cuestionar el modelo basado solo en el sol y playa. La competencia de PortAventura, los cambios de hábitos de los visitantes, la presión de los precios y el debate sobre las infraestructuras ya marcaban una reflexión que, 30 años después, continúa presente: cómo hacer que la comarca sea atractiva más allá del verano y cómo ofrecer un producto turístico capaz de competir en un mercado cada vez más exigente.

Fuente: Empordà