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Las pernoctaciones en apartamentos, campings y casas rurales suben un 3,6% en mayo

Las realizadas por españoles crecieron un 3,7% interanual y las de extranjeros, un 3,5%

Un alojamiento rural en Vizcaya.

Un alojamiento rural en Vizcaya. / EP

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Madrid
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Las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 12,1 millones en mayo, con un aumento del 3,6% respecto al mismo mes del año pasado, según ha informado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento supone la vuelta a los ascensos después de que en el mes de abril las pernoctaciones en este tipo de establecimientos descendieron un 1,1% interanual por primera vez desde marzo de 2025.

El aumento de las pernoctaciones en mayo se vio impulsado tanto por las realizadas por los españoles, que crecieron un 3,7% interanual, como por los extranjeros, que las incrementaron un 3,5%. La estancia media en mayo fue de 3,4 pernoctaciones por viajero.

En cuanto a los precios, el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) subió un 3,4% en mayo respecto al mismo mes de 2025, mientras que el Índice de Precios de Campings (IPAC) amplió su repunte al 4,6%. En cambio, el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) bajó un 0,7% en comparación con mayo de 2025.

Noticias relacionadas y más

Las pernoctaciones en apartamentos turísticos aumentaron un 2,8% en mayo en tasa interanual y las realizadas en albergues bajaron un 6,6%, mientras que las efectuadas en campings se incrementaron un 7,5% y las de alojamientos rurales subieron un 1,1%.

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