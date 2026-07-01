Level elimina las rutas que unen Barcelona con Boston y Los Ángeles a partir de este invierno tras varios ajustes en su red

La aerolínea Level seguirá reduciendo su oferta de largo radio desde el aeropuerto de Barcelona-El Prat. La compañía del grupo IAG suspenderá a partir de la temporada de invierno las rutas que conectan la capital catalana con Boston y Los Ángeles, una decisión que atribuye a "motivos operativos y de eficiencia" y que llega apenas unos meses después de cancelar la conexión con San Francisco por la falta de motores para sus aviones.

La temporada de invierno arrancará el próximo 25 de octubre y la compañía está ultimando la programación definitiva, que todavía podría experimentar algunos ajustes en las próximas semanas. Según ha confirmado la aerolínea, la prioridad pasa ahora por "concentrar la capacidad en aquellas rutas con una demanda más estable durante todo el año, menor estacionalidad y una rentabilidad más sólida, en mercados con mayor potencial de crecimiento", ha explicado una portavoz a este diario.

Un avión de Level en el aeropuerto de Barcelona-El Prat. / Ferran Nadeu / EPC

La decisión supone un nuevo repliegue de la oferta de la aerolínea desde El Prat. Ya este verano Level había reducido frecuencias en cuatro de sus rutas intercontinentales y, a finales de marzo, anunció la suspensión del vuelo entre Barcelona y San Francisco a partir del 30 de abril. En aquella ocasión justificó la medida por la escasez mundial de motores y de componentes aeronáuticos, una situación que, según explicó entonces, obligaba a reorganizar la flota para garantizar la operativa del resto de destinos durante la temporada alta.

Independencia culminada

Con la retirada de Boston y Los Ángeles durante el próximo invierno, la compañía continúa adaptando una red que hace apenas unos meses aspiraba a crecer. En diciembre, tras culminar su independencia operativa de Iberia y obtener código de vuelo propio, el consejero delegado de Level, Rafael Jiménez Hoyos, aseguraba que 2026 debía ser el año del despegue definitivo de la aerolínea desde Barcelona. Entonces mantenía el objetivo de incorporar un octavo Airbus A330-200 para abrir nuevos destinos en América y consolidar a El Prat como su base de largo radio.

Sin embargo, la incorporación de ese avión sigue pendiente y los problemas de suministro que afectan a la industria aeronáutica han obligado a revisar esos planes. De hecho, tras la cancelación de San Francisco, la propia compañía ya admitía que la falta de motores condicionaba la disponibilidad de aeronaves y hacía necesario priorizar las rutas con mejor comportamiento comercial. Pese a estos ajustes, Level mantiene su apuesta por Barcelona como única base de operaciones y seguirá operando las conexiones con Nueva York, Miami, Buenos Aires, Santiago de Chile y Lima, esta última incorporada este año a su red de destinos transcontinentales.