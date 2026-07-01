Catalunya copia el modelo alemán 'Langzeitkonten' para anticipar la jubilación de sus funcionarios

El Govern de la Generalitat está estudiando cómo aplicar para toda la función pública catalana un modelo que ya rige en el Ayuntamiento de Barcelona y permitir así que sus funcionarios se jubilen antes. La conselleria de Presidència está negociando con los sindicatos, en el marco de la reducción de jornada a 35 horas semanales, una vasta reorganización que incluirá, entre otros, la posibilidad de que los empleados públicos anticipen, 'de facto', su edad de retiro. En el consistorio catalán hace un lustro que lo aplican, con bastante éxito entre la plantilla: el 80% de los trabajadores públicos que pueden lo usan para retirarse antes. Este miércoles, Funció Pública y sindicatos vuelven a verse las caras en una nueva reunión para tratar de acercar posiciones al respecto.

Cuando Salvador Illa ganó las elecciones y armó una mayoría suficiente para formar Govern, uno de sus fichajes más relevantes, por no decir el que más, fue Albert Dalmau. Lo situó como su mano derecha, su hombre de máxima confianza, como se ha visto estos últimos meses, cuando ha asumido de manera interina las responsabilidades de conseller de Educació, cuando faltó la titular Esther Niubó y los maestros estaban en pie de guerra.

También ha actuado como conseller de Salut, cuando faltó por baja Olga Pané. Incluso ha ejercido de presidente interino, cuando el propio Salvador Illa tuvo que guardar reposo por una lesión muscular. No en vano entre pasillos se bromea con que es el 'conseller navaja suiza'. Y la reorganización que está impulsando entre los funcionarios de la Generalitat, que también pasa por reducir la jornada laboral a 35 horas, lleva su sello personal.

"Cese progresivo de la actividad"

Dalmau antes de asumir la conselleria de Presidència venía del otro balcón de la plaza Sant Jaume, donde ejerció de gerente del Ayuntamiento de Barcelona. Del consistorio sacó la idea de ampliar la jornada efectiva de los funcionarios a cambio de anticipar su retiro. En 2021, el Ayuntamiento y una mayoría sindical renovaron el convenio de personal, introduciendo un concepto que bautizaron como "cese progresivo de la actividad".

Los funcionarios de todas las administraciones ambicionan poder volver a jubilarse parcialmente, como sucedía antes de los recortes

La idea era habilitar la posibilidad de que cada funcionario pudiera acumular días de descanso no disfrutados durante el año en una bolsa personal. Fuera cargando con el tiempo esa 'mochila' y cuando enfilara la recta final de su carrera profesional, los gastara todos de golpe y se retirara, de facto, antes. Cinco años después, desde la UGT, sindicato mayoritario en el Ayuntamiento, afirman estar "muy satisfechos". Según datos facilitados a este medio por el consistorio, en 2025, ocho de cada 10 empleados en edad de potencial jubilación ejercieron dicha opción. Un total de 217 trabajadores, el 60% de los cuales anticiparon en más de seis meses su retiro.

La modificación no surge de la nada y pretende dar respuesta a un anhelo presente entre el funcionariado (también entre el sector privado), que no es otro que explorar vías para algún tipo de jubilación anticipada o parcial. "Como a nivel legal la jubilación parcial nos está vetada, decidimos abordarlo mediante negociación colectiva", explica el representante de UGT en el consistorio, Pablo Romero.

No en vano, este debate todavía colea y a nivel estatal hace años que el actual Gobierno se ha comprometido a habilitar la jubilación parcial para los empleados públicos, sin llegar a cumplir su palabra. Hasta el punto de que no es descartable que las centrales acaben llevando a cabo movilizaciones en breve contra el Ejecutivo.

Precedente alemán

Volviendo al Ayuntamiento de Barcelona, ahora la Generalitat pretende emular ese modelo y está negociando con los sindicatos cómo aplicarlo a los trabajadores de la administración catalana. Aunque si bien el 'modelo Barcelona' es pionero en España, no se ha inventado en la ciudad condal.

Desde 2011 la administración federal alemana ya practica lo que allí llaman 'Langzeitkonten', que traducido al castellano sería algo así como "cuenta de ahorro de tiempo". De hecho, está previsto que en el pleno de julio el consistorio barcelonés vote rebautizar el "cese progresivo de la actividad" por un "relevo progresivo" -va acompañado de una mentoría a la persona que se incorpora para asumir las funciones del veterano- y consolide la denominación de 'bolsa de tiempo' para referirse a las horas acumuladas.

Por cada día de libranza al que renuncian los empleados del Ayuntamiento de Barcelona, el consistorio les concede otro día extra, hasta un máximo de dos años

Barcelona emuló a Alemania y Catalunya quiere emular a Barcelona. En el consistorio barcelonés, los empleados públicos pueden depositar todo día de descanso que no sea vacaciones en esa 'bolsa de tiempo'.

Por cada día que vuelca el empleado, el consistorio le da otro, hasta acumular un lapso máximo de dos años. Que son los que luego el empleado público podrá anticipar su retiro. Oficialmente durante ese tiempo no estará jubilado, porque seguirá dado de alta, pero estará hasta dos años seguidos de vacaciones. Como condición, debe dejar un escrito en el que detalle sus tareas, contactos y experiencias laborales para que le sirva de guia a la persona que cubre su puesto.

La reorganización de la Generalitat se enmarca en el proceso de reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales

Esta opción es popular, según explican desde la UGT, entre los empleados veteranos, ya que a medida que acumulan años en la administración van generado días adicionales de libranza y pueden ir depositándolos en esa hucha de horas. Menos frecuente es entre los más jóvenes, con menos días 'extra' que sacrificar a lo largo del año.

Desde la UGT reclaman flexibilizar el mecanismo y permitir algún tipo de jubilación parcial, es decir, no gastar de golpe la bolsa de horas, sino que permitir pasar a jornada parcial durante más tiempo justo antes del retiro. Por el momento, el Ayuntamiento no contempla esa opción.

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La reorganización de la Generalitat se enmarca en el proceso de reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales. Un formato que el Ayuntamiento de Barcelona aplica desde este año y que no está exento de polémica, con parte de la plantilla en pie de guerra por lo que consideran una sobrecarga de trabajo -se han reducdio horas, pero no se ha ampliado en muchos casos personal- o agravios comparativos entre colectivos.