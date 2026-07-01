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Conflicto laboral

La empresa de coworkings Aticco despide a una empleada por hablar "habitualmente en catalán"

La compañía niega que el motivo del cese fuera el uso del catalán, "pero en un puesto de atención al público hay que hablar otras lenguas", sitúa el conflicto laboral en un tema de "actitud" e insiste en los fundadores de la marca "son catalanes"

Nuevo edificio de 'coworking' Attico Diagrame.

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Gabriel Ubieto

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Barcelona
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La empresa de alquiler de coworkings Aticco ha despedido a una trabajadora por desobedecer sus instrucciones y dirigirse a sus compañeros y clientes en "habitualmente en catalán. "Pese a las indicaciones reiteradas por parte de su responsable para que el castellano sea el idioma de uso habitual en el entorno profesional, la trabajadora ha mantenido el uso del catalán", reza la carta de despido redactada por la propia empresa y remitida por la dirección a la afectada. Fuentes consultadas de Aticco niegan a EL PERIÓDICO que el motivo del cese sea por el empleo del catalán, señalan que el problema con la empleada era de "actitud" y que la referencia de la carta de despido era "un problema de redacción".

La Plataforma per la Llengua, que ha dado a conocer públicamente el caso, ha emitido un comunicado en el que critica a la compañía y ha presentado una denuncia ante Inspecció de Treball por una vulneración de derechos fundamentales. La compañía ha justificado su medida por motivos disciplinarios, invocando el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores. Entendió que la trabajadora, ubicada en un centro que la compañía tiene en Barcelona, desobedeció reiteradamente órdenes de sus superiores y que sus acciones, hablar en catalán preferentemente o mandar mensajes en catalán, contribuían a un mal ambiente de trabajo.

La dirección trasladó a la trabajadora que empleara como lengua el castellano y ella insistía en hablar catalán cuando se dirigían a ella, si bien la propia empresa reconoce en la carta de despido que esta manifestó que no tenía inconveniente en pasar al castellano si se lo "hubieran pedido por favor". "No negamos que la gente hable en catalán, pero en la atención al público se tienen que hablar otras lenguas", afirman desde la compañía. "Aticco es una compañía fundada por tres catalanes, en el comité ejecutivo se habla en catalán y es una de nuestras lenguas oficiales. Nos sorprende la denuncia", insisten esas mismas fuentes.

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Aticco le criticó a la trabajadora que algunas de sus acciones, como programar mensajes en su correo corporativo de respuesta automática en catalán e inglés y no en castellano, generaba "incomodidad tanto en compañeros externos como en el equipo interno", según plasma la propia carta de despido. La Plataforma per la Llengua ha avanzado que remitirá el caso al Síndic de Greuges de Barcelona y a la Oficina de Protecció dels Drets Lingüístics de la Generalitat de Catalunya.

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