Decathlon entra en el capital de la icónica firma de bicicletas Brompton

La icónica empresa de bicis plegables Brompton ha anunciado este miércoles la entrada de dos nuevos accionistas en su capital. Según ha anunciado la compañía británica en un comunicado, Decathlon Pulse, brazo inversor de Decathlon, y BA Capital, firma de capital riesgo con sede en Shanghái han cerrado un acuerdo para adquirir "participaciones minoritarias" en Brompton y convertirse en "socios estratégicos a largo plazo" de la empresa.

El importe pagado por Decathlon Pulse y BA Capital no se ha hecho público, como tampoco la participación exacta que han obtenido en la compañía de bicicletas plegables.

Brompton ha querido subrayar que esta operación "no supone un cambio en su esencia", ya que "mantendrá su independencia, su identidad de marca, su modelo operativo y su histórica producción artesanal en Londres". Según afirma la compañía, "su equipo directivo, cultura empresarial, valores y visión a largo plazo permanecerán intactos, garantizando que los principios que han definido a la marca durante más de cincuenta años continúen guiando su futuro".

El mismo comunicado afirma que la entrada de estos dos socios "refleja la confianza en el futuro de Brompton y respaldará la ambición de la compañía de acelerar la adopción de la bicicleta como una solución clave para la movilidad urbana". Asimismo, afirma que "la compañía se encuentra en una posición privilegiada para impulsar la micro movilidad, ampliar su presencia comercial, reforzar la innovación y acercar la bicicleta a un mayor número de personas en todo el mundo".

Franck Vigo, consejero delegado de Decathlon Pulse, ha valorado así la operación: "Brompton representa una combinación única de rendimiento, durabilidad y comunidad que encaja perfectamente con nuestro enfoque". Michael Zhang, socio director de BA Capital, ha apuntado que "Brompton fue pionera en la categoría de bicicletas plegables y se ha convertido en una marca icónica del ciclismo urbano".

Las bicicletas Brompton se comercializan actualmente en 47 países de todo el mundo y más del 70% de su producción se exporta fuera del Reino Unido. La compañía fabrica cerca de 100.000 bicicletas al año y más de 1,2 millones de unidades circulan ya por las calles desde que el inventor Andrew Ritchie creó la primera Brompton en 1975.

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En el año 2024, Brompton sufrió una caída de ventas del 5% que hizo que su beneficio se desplomara un 99%. En 2025, el resultado de la empresa, aunque sin entrar en pérdidas, siguió prácticamente plano. La dinámica de ventas en el sector de bicicletas no es positiva, como lo refleja el hecho de que Brompton vendiera 91.875 unidades en 2023, un dato que cayó a 84.899 en 2024 y hasta las 78.530 unidades en 2025. Esta caída fue compensada a nivel de ingresos por la apuesta por los modelos más caros.