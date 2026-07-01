El club secreto de empresarios y directivos que lleva dos años buscando formas de mejorar Barcelona

Hace tres años que una veintena de directivos de empresas y organizaciones bien conocidas en Barcelona se reúnen periódicamente, sin que el mundo lo sepa, para tratar de hacer de la ciudad un lugar mejor. No más próspera económicamente, ni tampoco más interesante desde el punto de vista de los negocios o el turismo, sino más habitable para quien la habita. Son primeros espadas de CBRE, el Consorci de la Zona Franca, Cushman & Wakefield, el Hospital Clínic, Moritz, Reig Jofré, Uriach, Volkswagen o Ferrer. Esta última es la artífice, junto a B lab y la escuela de negocios Eada, de esta especie de club secreto de directivos que ha puesto en marcha este curso una iniciativa que ha logrado reducir del 50% al 10% la tasa de abandono de una veintena de aulas de Programas de Formación e Inserción (PFI), aquellos cursos pensados para quienes no han logrado terminar la ESO.

Todo empezó cuando B Lab, la empresa que certifica que una compañía merece el sello B Corp, embarcó a Ferrer, a Eada y al Ayuntamiento de Barcelona en un proyecto para crear un ecosistema de impacto en Barcelona. “Es decir, que el ecosistema vele no solo por el crecimiento económico de la ciudad o la captación de talento, sino que vaya un poco más allá desde la óptica medioambiental o social”, se explica Mario Rovirosa, consejero delegado de la farmacéutica.

Con esto como premisa, el grupo se reunía constantemente para pensar iniciativas en esta dirección, hasta que vieron claro que sin involucrar a la gran empresa en la tarea, no llegarían muy lejos. Así que decidieron constituir lo que han llamado Board 2030. “Hicimos la invitación a bastantes compañías, y muy pocas dijeron que no”, recuerda el empresario, respecto a una lista en la que también figuran la Fundación Ship2B, ImpactCO, Medichem, Nactiva, Quadpack, R4S o TRAM, además de B Lab Spain.

Vivienda y empleabilidad

La propuesta era reunirse dos veces al año (han acabado siendo entre cuatro y cinco) con un propósito doble. El primero, encontrar qué compromisos podían asumir que fueran comunes, pero pudiesen aplicar cada uno dentro de sus compañías. Por ejemplo, un acuerdo conjunto de descarbonización. “Esto siguen siendo deberes pendientes, porque es difícil encontrar puntos en común en todas las organizaciones que estamos allí”, admite Rovirosa, en cuanto a que cada una de estas compañías opera con estándares y dinámicas internas distintas.

El segundo, el que ha conseguido que el grupo funcione, fue hacer algo por Barcelona, que no necesariamente tuviese retorno en sus compañías. Para encontrar el qué, sin solaparse con lo que ya hacen otras tantas organizaciones empresariales en Barcelona, invitaron a múltiples asociaciones y diseccionaron a fondo casi todo observatorio que existe al respecto. “Vimos que Barcelona compite muy bien en muchas cosas: turismo, congresos, generación de ‘startups’, movilidad sostenible…”, enumera el consejero delegado de Ferrer. En cambio, la capital quedaba mal retratada en cuanto a la vivienda y a la empleabilidad, especialmente entre los jóvenes. No es un tema exclusivamente de Barcelona, apunta el directivo, pero sí que influye en los ratios de la pobreza de la ciudad o el acceso a oportunidades de toda una parte de la población.

Mentoría a 270 jóvenes

“Decidimos tirar de este hilo”, prosigue el mismo, porque en la vivienda veían poco margen de actuación. Invitaron a la Fundació Èxit, que está acostumbrada a trabajar con jóvenes que no han terminado la secundaria y que intentan reengancharse al sistema mediante los PFI (los antiguos PCPI). En ellos, un profesor les tutela; un miembro de la fundación les ayuda con los problemas que normalmente tienen en casa; y el Board 2030 ha sumado una mentoría de directivos y trabajadores de sus empresas a unos 270 jóvenes para empujarles a mantenerse en el sistema educativo.

“No se trata de darles un trabajo, sino de hacerles ver que si se siguen esforzando podrán entrar en un mundo de oportunidades que les permitirá tener una vida mucho más digna”, reflexiona Rovirosa, quien ha estado todo este año acompañando a una de estas alumnas. “Les invitamos a nuestras empresas, a ver nuestra fábrica, las oficinas, les explicamos como funciona el marketing, a presentarse en una entrevista de trabajo, a hacer un currículum, a explotar sus fortalezas…”, ejemplifica. “Lo importante –resume– es que terminen este PFI y hacerles ver que un año más de formación son dos puertas abiertas donde antes había media, y otro año más, serán ocho puertas”.

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Por lo pronto, la media de abandono en las 20 aulas en las que han trabajado ha pasado del 50% al 10%. El Board 2030 presentará este miércoles los resultados del proyecto ante el mismísimo alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, y varios empresarios barceloneses, a los que esperan convencer para que se sumen a las mentorías de próximos cursos, pero también a las reuniones que celebran entre ellos, cuyas consecuencias son, por ejemplo, que la misma Ferrer vaya a empezar a emplear el método que utiliza el Hospital Clínic para cuantificar el impacto social de sus operaciones.