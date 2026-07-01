Bimbo se suma al auge de los alimentos con proteínas y lanza su primer pan de molde enriquecido

Bimbo amplía su gama con Bimbo+Proteína, un nuevo pan de molde elaborado con proteína vegetal que aporta 20 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto. Está pensado, afirma la compañía, para quienes buscan reforzar su aporte de proteína en el día a día sin renunciar al sabor del pan de siempre y ya está disponible en los principales puntos de venta.

Bimbo+Proteína también tiene un alto contenido en fibra y no contiene azúcares añadidos ni conservantes. Su receta combina proteína vegetal con cereales y semillas como avena, sésamo, linaza o girasol, manteniendo la textura esponjosa y el sabor equilibrado característicos del pan de molde de la marca. Bajo el reclamo 'Si es Bimbo, sabe a pan', la compañía refuerza la idea de que un producto con mayor aporte nutricional también puede ofrecer una experiencia de consumo agradable.

El lanzamiento responde a una tendencia al alza. La proteína ha dejado de asociarse únicamente al ámbito deportivo y se ha integrado en las rutinas de bienestar de un perfil de consumidor cada vez más amplio. Se trata de uno de los nutrientes esenciales para el organismo y contribuye al mantenimiento de la masa muscular y de los huesos. Por ello, cada vez más consumidores buscan incorporarla en su alimentación diaria como parte de una dieta equilibrada. Según datos de Aecoc, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, el 68% de los consumidores españoles declara buscar activamente productos enriquecidos en proteína.

En este contexto, Bimbo+Proteína ofrece una propuesta versátil y fácil de integrar en distintos momentos del día, desde el desayuno hasta la merienda o la cena. Para Borja Herreras, VP de Marketing de Grupo Bimbo Iberia, "la proteína ha dejado de estar vinculada únicamente a los consumidores más deportistas para formar parte, también, de una forma más cotidiana de cuidarnos. Con Bimbo+Proteína queremos acercar este beneficio al consumidor a través de un alimento tan presente en el día a día como el pan de molde, con una propuesta que combina nutrición, sabor y versatilidad para distintos momentos de consumo".

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El nuevo pan de molde Bimbo+Proteína forma parte de la estrategia ‘Nutrición Positiva’ de Grupo Bimbo, con la que la compañía impulsa la evolución de su portafolio para responder a nuevos hábitos y momentos de consumo. Esta visión se apoya en la innovación, la ciencia y el conocimiento del consumidor para desarrollar productos alineados con las tendencias y necesidades actuales de consumo.