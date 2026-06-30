Unió de Pagesos anuncia una tractorada el 10 de julio para reclamar medidas urgentes ante "la grave crisis de la viña"

Unió de Pagesos ha alertado este martes de que los viticultores catalanes están a las puertas de la vendimia con un excedente "dramático" de uva. Una vez superados los años de sequía y las cosechas mermadas, la previsión es que este verano se recupere el volumen de producción estándar, pero ahora los productores se están encontrando con que en las bodegas no hay interés por comprar las uvas porque el descenso en el consumo de vino y cava ha provocado una gran acumulación de estoc.

Ante la constatación de que no se están firmando los contratos habituales entre compradores y payeses, que ahora no saben qué hacer con las uvas que están acabando de madurar, el sindicato agrario ha pedido a las patronales y a la Generalitat que adopten medidas para compensar el desajuste entre oferta y demanda. Los afectados mostrarán su malestar con una marcha lenta entre Vilafranca y Sant Sadurní el 10 de julio.

Arrancar viñedos

La organización reclama que se busquen salidas alternativas para la uva que no tiene posibilidad de venta, que se cree una ayuda por bajo rendimiento en explotaciones y que se estimule <como se ha hecho en otras zonas de Europa, como Burdeos- el arranque definitivo de viñedos, previsto por el reglamento europeo, para la próxima campaña, y que debería ser de un 20% de la plantación en Catalunya (unas 12.006 hectáreas). Esta última medida debería servir para redimensionar el potencial vitivinícola a la demanda real de mercado, teniendo en cuenta que medidas coyunturales, "como la vendimia en verde o la destilación de crisis, se ha comprobado que no es suficiente", señala Unió de Pagesos en un comunicado.

El sindicato pide a los responsables comarcales de la Conselleria d'Agricultura que determinen y cuantifiquen el volumen de uva que no tiene asegurada la venta en cada territorio, así como las peticiones para llevar a cabo el arranque de viñedo justificado, tanto en cuanto al número de viticultores como a las hectáreas, para remitirlo posteriormente a la secretaria general y al conseller de Agricultura.

Ya en 2025, la cosecha de uva para elaborar vino en Catalunya supuso unos ingresos globales para los productores de unos 290 millones, un 17,4% menos que en 2024, y el volumen, en millones de botellas, fue un 10,1% inferior al del año anterior. En cuanto al cava, el valor del 2025 fue un 2,5% inferior, y el volumen, de 190 millones, un 24,7% menor respecto a 2023, según datos del departamento que dirige Òscar Ordeig.