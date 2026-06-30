Pablo González, albañil español en Noruega: "El sector de la construcción funciona muy bien en este país"

Pablo González es uno de los casos de trabajadores que deciden mudarse al extranjero en búsqueda de condiciones laborales y salariales más óptimas. En concreto, en 2011 tomó la decisión de emigrar a Noruega para dedicarse al sector de la construcción.

Después de más de una década trabajando para una importante constructora noruega, el profesional asegura que este país es un gran destino para los trabajadores de la construcción. De hecho, a día de hoy, Noruega es uno de los países con mayores economías del mundo, con un elevado PIB per cápita.

Un sector con amplia demanda de profesionales

A simple vista, González admite que el sector de la construcción funciona muy bien en Noruega. Según sus cálculos, aproximadamente unas 250.000 personas se dedican a este sector, es decir, un 8% del total de trabajadores.

Asimismo, asegura que ha habido una importante mejora en las infraestructuras, desde nuevas autovías hasta la primera línea de alta velocidad en el país. Además, señala el crecimiento demográfico de ciudades como Oslo o la llegada de inmigrantes, contribuyendo al impulso en la vivienda.

De hecho, uno de las causas de ello es la falta de trabajadores en las constructoras noruegas. "Hay dinero pero no hay mano de obra cualificada", admite el albañil. De esta forma, las empresas recurren a trabajadores extranjeros para compensar la escasez de personal.

Salarios según el puesto de trabajo y horarios

En lo que se refiere a salarios, el albañil resalta las diferencias entre distintos puestos. Si hablamos de trabajadores dentro de la obra, el sueldo de pintor ronda los 3.600 euros brutos al mes, mientras que un fontanero puede cobrar 4.100, y un gruista hasta 4.400 euros mensuales.

Por otro lado, si hablamos de puestos directivos o intermedios, como jefes de proyecto, ingenieros o arquitectos, el sueldo puede oscilar entre los 6.000 y 6.400 euros brutos. Aunque hay un matiz importante: a todas estas cifras hay que restar un 30% de impuestos, por lo que el salario se ve reducido de forma significativa.

En cuanto al horario, lo habitual es trabajar de lunes a viernes "de 8 de la mañana a 4 de la tarde", es decir, unas 37 horas y media a la semana. Además de ello, asegura que las horas extra se pagan mucho más que las horas ordinarias.

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Con todo ello, el profesional señala una alternativa de horario para muchos trabajadores en su sector. En Noruega existe la posibilidad de concentrar la semana de trabajo de lunes a jueves, una opción muy atractiva para aquellos empleados que residen lejos de casa y necesitan desplazarse de forma habitual.