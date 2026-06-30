El método Gortázar

En las empresas de la galaxia de La Caixa siempre existe un margen de duda para saber de quién se habla cuando alguien se refiere al “jefe”. En CaixaBank esa confusión no existe, y no existe desde hace mucho tiempo. En el primer banco de particulares de España, “el jefe” es Gonzalo Gortázar (Madrid, 1965). Este martes cumple 12 años desde su sorprendente nombramiento, a finales de junio de 2014, cuando fue ascendido en sustitución de Joan Maria Nin. Desde entonces se ha convertido en un valor seguro para el banco de origen catalán.

El consejero delegado de CaixaBank es el menor de siete hermanos en una familia vasca de tradición noble. Licenciado en Derecho y en Ciencias Empresariales por ICADE, estudió un máster en administración de empresas en INSEAD. Durante los primeros años de su carrera trabajó en Bank of America y en el área de banca de inversión de Morgan Stanley, para incorporarse a Criteria -brazo inversor de La Caixa- en 2009 como consejero director general. Posteriormente se ocupó del área financiera del banco con el cargo de director general.

Desde sus primeras comparecencias públicas, Gortázar exhibió un perfil discreto y sosegado, muy valorado en la cultura empresarial de La Caixa. Sus presentaciones de resultados, con tono afable y conocimiento avasallador de todos los detalles de las tripas financieras del banco, se han sucedido a lo largo de los años. Superó así el final de la dura digestión de la crisis financiera de 2018 (y que se alargó en España hasta 2015), afrontó los años de plomo de los tipos de interés en negativo y también se fajó con la pandemia, que supuso el histórico bache económico del que CaixaBank salió con Bankia del brazo. Los tiempos de vino y rosas que ha vivido la banca desde 2023, tras la abrupta subida del precio del dinero que impuso el Banco Central Europeo para poner el lazo a la inflación, son sólo el último trienio de su mandato.

Su estancia en la más alta de las dos 'torres negras' de la Diagonal puede verse como un viaje en el tiempo de la precariedad de 2014 a los récords de beneficios anuales de la actualidad. Cabe recordar que CaixaBank tenía un precio de acción de algo más de 4 euros cuando llegó al cargo y hoy supera los 12, el máximo de su historia. Y Gortázar lo ha logrado con un estilo muy definido. Sus colaboradores destacan que es “muy cercano y dialogante” y que valora el trabajo en equipo “por encima de todo”.

A lo largo de sus 12 años en la entidad, el ejecutivo, que vive entre Barcelona y Madrid, ha mantenido siempre un perfil discreto. Tal vez la única excepción se produjera en 2022, cuando ‘El Mundo’ publicó que el financiero había comprado la antigua casa de Mario Conde en la capital de España.

Un ejecutivo longevo

La salida de Nin de CaixaBank (en su momento se explicó su salida por un choque con el presidente de La Caixa, Isidre Fainé) se produjo en 2014 y desde entonces Gortázar ha sido el primer ejecutivo de la entidad. ¿Son muchos 12 años? Las comparaciones con la competencia así lo indican. De los cuatro últimos consejeros delegados del Banc Sabadell, sólo uno aguantó más tiempo (Jaume Guardiola, que estuvo 14 años, muy por encima de los cinco que estuvieron su sucesor, César González-Bueno, y su predecesor, el propio Nin, y de los ocho de Oliu antes de ser presidente). En Naturgy, también en el entorno de La Caixa, Rafael Villaseca estuvo un año más (2005-2018) y su actual primer ejecutivo, Francisco Reynés, acumula ocho años.

Grifols, que vive tiempos convulsos, no tiene primeros ejecutivos que se acerquen a estos 12 años (Raimon y Víctor Grífols fueron coconsejeros delegados seis años, Thomas Glanzmann estuvo un ejercicio, y Nacho Abia lleva dos). Antes que ellos, Víctor Grífols Roura ostentó el liderazgo de la compañía durante tres décadas.

Siguiendo en las cotizadas catalanas, Cellnex tuvo a Tobías Martínez durante ocho años y Marco Patuano acumula 3. En Colonial, Pere Viñolas es uno de los consejeros delegados más longevos del Íbex-35, con 18 años como primer ejecutivo de la inmobiliaria, mientras que Eloi Planes, en la familiar Fluidra, acumula 24 años en tres cargos distintos.

Tampoco en los dos grandes bancos españoles se encuentran consejeros delegados de la resistencia al paso del tiempo de Gortázar. En el Banco Santander, Héctor Grisi lleva tres años, José Antonio Álvarez lo fue durante siete, Javier Marín apenas estuvo dos ejercicios y el histórico Alfredo Sáenz llegó a 11 años. En el BBVA, Onur Genç lleva desde 2019; le precedió el ahora presidente Carlos Torres (2015-2018); antes que él estuvo cinco años Ángel Cano y les precedió José Ignacio Goirigolzarri, que resistió ocho cursos de difícil relación con el entonces presidente, el controvertido Francisco González.

Superviviente a los cambios internos

Prueba de lo largos que pueden ser 12 cursos en la banca española son los cambios que ha visto Gortázar al frente de CaixaBank. Ha tenido cuatro presidentes: el propio Fainé, Jordi Gual, Goirigolzarri, que llegó con la fusión con Bankia, y Tomàs Muniesa. Asimismo, es uno de los únicos cuatro miembros del comité de dirección de la CaixaBank, que se rehízo tras su llegada, que se mantiene en dicho órgano, junto a Óscar Calderón, Jordi Mondéjar y Javier Pano. Muniesa ya no forma parte del mismo, pero sigue en la entidad como presidente.

Así, durante sus años como “jefe” de CaixaBank, Gortázar ha asistido a la salida de históricos de la entidad, como los otrora poderosos Juan Antonio Alcaraz (que dejó el banco en 2023) o Jaume Giró (2019), además de figuras como Antoni Massanell o el propio Goirigolzarri.