Madrid desbloquea "definitivamente" las 10.000 viviendas de Campamento y simplifica la calificación del suelo para "agilizar" el urbanismo

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha arrancado su larga intervención en el último Debate sobre el Estado de la Ciudad de la legislatura, que se está celebrando este martes en el Palacio de Cibeles, con dos grandes anuncios en materia de vivienda: el "desbloqueo definitivo" de la Operación Campamento, uno de los grandes desarrollos pendientes de la capital, y la simplificación de la clasificación del suelo para acelerar la tramitación urbanística en la ciudad.

Tal y como ha avanzado el regidor popula, la Junta de Gobierno municipal aprobará el próximo jueves el proyecto de urbanización de la Operación Campamento, una actuación que permitirá incorporar “más de 10.000 viviendas” a Madrid y supone un paso clave para el desarrollo del suroeste de la capital.

El segundo gran anuncio en materia de vivienda y urbanismo ha sido la simplificación de la clasificación del suelo dentro del futuro Plan Estratégico Municipal, que sustituirá al Plan General de Ordenación Urbana de 1997. Almeida ha señalado que el nuevo instrumento se aprobará inicialmente antes de que termine la legislatura y de forma definitiva antes de que transcurra un año desde la constitución de la próxima corporación municipal.

Una vez en vigor, Madrid pasará a trabajar con tres grandes tipos de suelo: residencial, productivo y dotacional. El suelo productivo agrupará las actividades económicas, mientras que el dotacional dejará de estar dividido en distintas categorías. El objetivo, según Almeida, es “poder operar de manera más rápida, ágil y eficaz” y adaptar el urbanismo a las necesidades de una ciudad en crecimiento.

El regidor ha enmarcado estos anuncios en una estrategia centrada en aumentar la oferta de vivienda, que considera la raíz del problema habitacional. En este sentido, ha defendido que el Ayuntamiento ha aprobado instrumentos urbanísticos que permiten construir 93.000 viviendas en suelo finalista y que, en los seis primeros meses de 2026, las licencias de vivienda han aumentado un 41%.

Almeida también ha sacado pecho de que el plazo medio de concesión de licencias se ha reducido de 13 meses a dos meses. Además, ha asegurado que el Ayuntamiento ha desbloqueado 56 kilómetros cuadrados de suelo residencial y ha citado, entre otros ámbitos, los desarrollos del sureste, El Borondo, Ermita del Santo, Las Tablas Oeste y Madrid Nuevo Norte.

En vivienda pública, el alcalde ha defendido que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo ha alcanzado las 10.000 viviendas en su parque y que el Gobierno municipal ha entregado más de 5.500 viviendas durante los dos últimos mandatos. También ha confirmado los cambios en el reglamento de la EMVS para impedir el acceso a vivienda pública municipal a ocupas, establecer como criterio prioritario un mínimo de cinco años de empadronamiento en Madrid y permitir el acceso a familias con ingresos de hasta 7,5 veces el IPREM.

"Quienes han demostrado durante más tiempo un compromiso con esta ciudad deben tener prioridad en la adjudicación de la vivienda pública”, ha defendido el alcalde. Otra de las medidas anunciadas será el lanzamiento de un programa de más de 1.500 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra. Según Almeida, esta fórmula permitirá descontar las rentas abonadas del precio final de adquisición y ofrecer a las familias “un horizonte de estabilidad”.

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El alcalde ha cerrado el bloque de vivienda con una nueva herramienta administrativa: la creación de una oficina virtual para los desarrollos urbanísticos. Articulada a través de la web Madrid Crece, será un espacio de información oficial y verificada sobre los nuevos ámbitos urbanísticos de la ciudad. El objetivo es "poner a disposición de la ciudadanía y de los profesionales del urbanismo una visión global de los nuevos desarrollos", que suman más de 150.000 viviendas.

Fuente: El Periódico de España