De joven sin experiencia en el sector a empresaria inmobiliaria: Alice transforma una finca de Francia en un complejo turístico para generar 140.000 euros anuales

Cada vez más personas encuentran rentabilidad económica en el alquiler de inmuebles, sobre todo destinado al turismo. De este modo, una gran inversión inicial, donde se incluye compra y posterior reforma, puede suponer unos beneficios muy significativos.

Un ejemplo de ello es Alice, una joven que, con tan solo 30 años, cuenta con un proyecto inmobiliario muy ambicioso. En un primer momento, la intención era cambiar su estilo de vida y buscar una rutina más relajada.

Unos años más tarde, ya en 2026, consiguió encontrar una parcela de tres hectáreas con lago, ubicada en la región francesa de Lot y Garona. Aunque el precio inicial era de 398.000 euros, pudo reducirlo hasta los 370.000 euros.

Un proyecto con numerosas vías de financiación

En cuanto a las dimensiones, esta finca incluye dos viviendas: una de 70 metros cuadrados, donde ella reside, así como otra más grande, de 130 metros cuadrados.

Aun así, la inversión necesaria era muy elevada, por lo que recurrió a distintas vías de financiación. En primer lugar, solicitó un préstamo bancario de 300.000 euros. Junto a esta cantidad, también sumó sus ahorros personales y apoyo por parte de su familia para costear las reformas.

Aparte de ello, crearía una campaña de financiación colectiva, pudiendo recaudar 215.000 euros de 47 donantes, algunas personas conocidas, a través de sitios web como Linkedin e Instagram.

Hasta 140.000 euros anuales de beneficios para 2028

De este modo, pretende convertir la casa de 130 metros cuadrados para alquilar a emprendedores y artistas. Además, pone en alquiler dos cabañas flotantes para turistas.

Entre otros proyectos futuros, planea instalar algunas casas prefabricadas en el terreno y reformar un antiguo hangar agrícola, donde ofrecer espacios de trabajo y realizar eventos de empresa.

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Por último, en lo que se refiere a previsiones de facturación, espera generar unos 40.000 euros. Con ello, una vez que el complejo turístico esté completo en 2028, confía en alcanzar unos beneficios de 140.000 euros anuales.