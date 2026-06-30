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Ignacio Solsona, abogado laboralista, avisa sobre las pensiones: "No todo en la pensión depende de la edad de jubilación"

El experto ha querido aclarar que no todo en la pensión depende de la edad de jubilación

Ignacio Solsona nos explica cómo funciona el cálculo general de las pensiones y la forma de mejorar nuestra base reguladora

Ignacio Solsona nos explica cómo funciona el cálculo general de las pensiones y la forma de mejorar nuestra base reguladora / YOUTUBE - LABOROTECA

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Cristian Miguel Villa

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Mucha gente cree que la edad de jubilación es el factor que más influye en la pensión, pero el experto laboralista Ignacio Solsona señala que hay otro elemento capaz de marcar diferencias enormes en la cuantía final: los años cotizados.

Así afectan los años cotizados a tu pensión

Y es que la realidad es que existe una enorme diferencia entre haber trabajado 15 años o 37 años. Comenzando porque con solo 15 años, únicamente se tiene derecho a cobrar el 50% de la base reguladora de la pensión.

Ese porcentaje aumenta lógicamente a medida que se tienen más años cotizados. Ejemplo claro:

  • Con 20 años cotizados se cobra cerca del 62% de la base reguladora.
  • Con 25 años cotizados el porcentaje aumenta hasta el 74%.
  • Si se tienen 29 años cotizados, se cobra cerca del 82% de la base reguladora.

Y ahí se encuentra otro de los grandes cambios que llegan próximamente: a partir de 2027, será necesario tener cotizados justamente 37 años para que se permita que el trabajador cobre el 100% de la base reguladora.

Dicho esto, también es esa idea la que da pie a la mayor crítica de Solsona en referencia al sistema actual: considera que las bases limitan a aquellos que han cotizado todavía más que el valor máximo reflejado por los años cotizados.

Es común encontrarse con trabajadores que por haber empezado a trabajar desde muy jóvenes, acumulan 40 o más años cotizados. Y sin embargo esos años de trabajo adicionales no se ven recompensados de ninguna manera.

De igual forma, el abogado recuerda un dato clave: las bases reguladoras se calculan considerando los últimos años de actividad laboral, así que salario y duración de la trayectoria son claves en el cálculo final.

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En definitiva, el mensaje de Solsona es claro: los años cotizados siguen siendo uno de los factores más determinantes para la pensión... aunque el sistema continúe generando debate entre quienes consideran que no recompensa suficientemente las carreras laborales más largas.

Fuente: Sport

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