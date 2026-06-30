Hacienda anuncia que trabaja en una propuesta para mejorar la burocracia y fiscalidad de los autónomos

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha anunciado este martes que su departamento está trabajando en una propuesta dirigida a mejorar la burocracia y la fiscalidad del colectivo autónomo. "Estamos trabajando en una propuesta, que ya haremos, sobre simplificación y el régimen de los autónomos", ha anunciado el titular de Hacienda en una comparecencia en el Senado, recogida por 'Europa Press'.

España ha subrayado, al mismo tiempo, la importancia de los autónomos en el tejido productivo español, pese a reconocer al mismo tiempo la complejidad de su régimen burocrático. Por ello, el ministro ha apostado por buscar "elementos de mejora", siempre bajo el paraguas de la responsabilidad fiscal.

Así, aunque no ha dado detalles, el ministro ha confirmado que su Departamento está trabajando en algunas modificaciones que se propondrán a los grupos parlamentarios para mejorar la burocracia y algún elemento de fiscalidad para los autónomos. "Espero que tengan el apoyo de diversos grupos parlamentarios en la negociación que se pueda producir", ha trasladado el ministro de Hacienda a los senadores.

Defensa a la presidenta de la SEPI

En otro orden, el ministro ha defendido "la profesionalidad absoluta" de la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, después de su imputación en el 'caso Leire Díez' por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.

"Me parece una gran profesional, competente, una magnífica servidora pública, que ha hecho desde que está presidiendo la SEPI y continúa haciendo y hará un trabajo magnífico", ha destacado. Esta misma semana, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigada a Gualda, junto a otras 24 personas, en el marco del 'caso Leire Díez', por el que se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para cobrar comisiones.

Sin embargo, España ha señalado que, "frente al ruido y la furia", las cifras a lo largo de los últimos años demuestran "la profesionalidad absoluta" de Gualda al frente de la SEPI. Paralelamente, el ministro ha recordado el fondo que se creó para salvar la solvencia de determinadas empresas ante el impacto del Covid-19. En concreto, se formalizaron 30 operaciones por 2.600 millones, de los cuales se han recuperado 1.754 millones, dado que eran préstamos --340 millones en intereses—.

Resultados récord del órgano

"Creo que es un mecanismo que resultó eficaz y se cumplió con todos los procedimientos que tenía que hacerse en ese marco", ha puesto de relieve el ministro. Adicionalmente, España ha apuntado la brillantez de los últimos resultados económicos de la SEPI, que actúa como vehículo para colocar las participaciones que el Estado mantiene en ciertas compañías estratégicas. El brazo inversor se ha anotado 130 millones de beneficios y una cifra de negocio récord de 7.384 millones de euros, a lo que se suman unas inversiones de 529 millones de euros, un 63% superior al 2024.

"No pasa nada por, de vez en cuando, hablar de que algo va bien. No pasa nada. Ya sé que a algunos les preocupa eso, pero no pasa nada quererse un poco como país. No lo hemos hecho todo mal. Al contrario, creo que lo hemos hecho casi todo muy bien", ha apostillado.