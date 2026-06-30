La francesa Colis Privé negocia la compra de la barcelonesa Paack para reforzar su negocio de reparto en la Península

La empresa francesa Colis Privé, especializada en reparto de última milla y participada por el gigante logístico CEVA Logistics, ha iniciado negociaciones exclusivas para adquirir las actividades de la compañía barcelonesa Paack en España, Portugal y Francia, una operación que reforzaría la presencia del grupo francés en el sur de Europa y supondría un nuevo cambio de manos para una de las firmas tecnológicas más conocidas del ecosistema logístico catalán.

Así lo ha anunciado este martes, mediante un comunicado de prensa, CEVA Logistics, filial del grupo marítimo y logístico CMA CGM, que hizo pública la firma de dos acuerdos para mantener conversaciones exclusivas destinadas a la adquisición de Paack Iberia y Paack Francia. De culminarse esta operación, que todavía está sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes y a los procesos de información a los representantes de los trabajadores en Francia, Colis Privé superaría los 550 millones de euros de facturación.

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Fundada en Barcelona en 2015 por Xavier Rosales y Ángel Sánchez, Paack se convirtió en uno de los principales operadores de entrega de última milla especializados en comercio electrónico. La compañía apostó desde sus inicios por un modelo tecnológico propio basado en la selección de franjas horarias, el seguimiento en tiempo real de los envíos y la optimización de rutas.

La empresa experimentó un fuerte crecimiento durante los años de expansión del comercio electrónico, llegando a operar en varios mercados europeos y captando financiación de algunos de los principales fondos de inversión especializados en tecnología y logística. Entre sus accionistas han figurado firmas como Seaya Ventures, Eight Roads o Infravia.

Sin embargo, con la normalización del consumo digital y el aumento de los costes operativos, Paack acometió distintos ajustes operativos en los últimos años para alcanzar la rentabilidad y concentrar su actividad en aquellos mercados con mejores perspectivas.

Actualmente, según los datos facilitados por CEVA Logistics, las operaciones de Paack en España y Portugal generaron unos ingresos de 125 millones de euros durante 2025, mientras que la filial francesa alcanzó una facturación de 49 millones. La compañía asegura haber consolidado una rentabilidad positiva en ambos mercados.

Para Colis Privé, la adquisición supondría una entrada inmediata en la Península Ibérica y un refuerzo de su posición en Francia. La empresa francesa opera actualmente en Francia, Bélgica y Luxemburgo y cuenta con una red de unos 5.000 repartidores.

Paack aportaría a la compañía una red de 82 instalaciones en España y Portugal, entre ellas 21 centros logísticos y de distribución, además de más de 5.000 puntos de recogida y entrega. En Francia, la empresa dispone de seis centros urbanos que complementarían la estructura ya existente de Colis Privé.

"Con la adquisición de Paack, Colis Privé daría un paso decisivo en su desarrollo europeo", señaló la consejera delegada de la empresa francesa, Yasmine Iamarene, quien defendió que la integración permitirá acelerar el crecimiento internacional del grupo y reforzar su oferta de última milla.

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Por su parte, el consejero delegado de Paack Iberia y cofundador de la compañía, Xavier Rosales, afirmó que la operación abriría una nueva dimensión europea para la empresa catalana. "Desde su fundación, Paack se ha propuesto reinventar la experiencia de entrega de última milla situando la calidad del servicio en el centro de su modelo", indicó.