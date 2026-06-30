La escuela catalana de IA Founderz prevé superar los 11 millones de facturación este 2026

La escuela de negocios especializada en inteligencia artificial (IA) Founderz prevé cerrar 2026 con una facturación superior a 11 millones de euros "tras haber registrado un crecimiento sostenido en los últimos ejercicios", según informa la propia empresa. Desde su fundación en 2011, Founderz ha pasado de facturar 2,1 millones de euros en 2023 a 3,9 millones en 2024, y 7,6 millones en 2025, duplicando ingresos prácticamente año tras año, informó la compañía en un comunicado este martes.

El co-ceo y cofundador de Founderz, Pau García-Milà, ha asegurado que la evolución de la empresa es el resultado de "haber anticipado una tendencia: que la IA redefiniría el valor del talento humano y del tejido empresarial". En este sentido, la co-ceo y cofundadora de Founderz, Anna Cejudo, ha dicho que nacieron con el objetivo de transformar un modelo educativo online que estaba obsoleto: "Ahora, respaldados por alianzas de escala global como la de Microsoft o Hearst, nos hemos convertido en un puente estratégico entre la disrupción tecnológica y la capacitación corporativa".

Founderz, con sede en Barcelona, supera los 700.000 profesionales formados y apuesta por un nuevo modelo de aprendizaje basado en la personalización, el aprendizaje colaborativo en comunidad y la aplicabilidad tecnológica.

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La compañía destaca su 'partnership' estratégico con Microsoft, que ha permitido desarrollar programas conjuntos de formación en inteligencia artificial y ofrecer certificaciones oficiales reconocidas internacionalmente. Esta colaboración ha reforzado el posicionamiento de Founderz como "actor relevante en la capacitación en competencias digitales y en la adopción de la IA por parte de profesionales y organizaciones".