Hacienda cierra en Catalunya la ronda de contactos sobre el nuevo modelo de financiación y enfila el Congreso

El Ministerio de Hacienda ha cerrado este martes con la Generalitat de Catalunya la ronda de contactos con las comunidades autónomas para recabar sus aportaciones y tratar de consensuar un nuevo modelo de financiación autonómica. Una sucesión de reuniones a la que los barones territoriales del PP no se han presentado, ratificando su veto y rechazo frontal a la negociación que plantea el Gobierno. El ministro Arcadi España se ha comprometido a convocar antes del mes de agosto un Consejo de Política Fiscal y Financiera con todas las autonomías para abordar de manera conjunta esta cuestión y como preludio para elevar el texto al Consejo de Ministros, para luego debatirlo en el Congreso, donde el modelo consensuado entre el PSOE y ERC no tiene a día de hoy los apoyos suficientes garantizados para prosperar.

La consellera de Economia de la Generalitat, Alícia Romero, ha recibido en el distrito administrativo al secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, encargado de liderar la ronda de contactos que anunció a principios de junio. El encuentro de este martes se ha producido en un ambiente de cordialidad y avenencia, según afirman fuentes consultadas de ambas partes, que han declinado dar más detalles del contenido tratado durante el cónclave. Catalunya ha sido la última parada de la ruta iniciada por el Ejecutivo para tratar de ganar adeptos para el nuevo modelo de financiación, que pretende volcar casi 21.000 millones de euros adicionales cada año al presupuesto de las autonomías, a costa de los ingresos del propio Estado.

Hacienda anunció la ronda de contactos el 1 de junio pero no mantuvo el primero hasta el 22 de junio, cuando abrió la veda con el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha. Durante el periodo de consultas que ha finalizado este martes no ha logrado sentarse con ningún dirigente autonómico de territorio gobernado por el PP. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha confirmado este mismo martes en el Senado que convocará una reunión conjunta para abordar la financiación autonómica antes de finalizar el mes de julio, con la incógnita de si ahí los 'populares' declinaran asistir o mostrarán su disconformidad y se ausentarán de la sala, como ya ocurrió en el cónclave celebrado el pasado febrero.

En paralelo, presupuestos

De momento, los mismos protagonistas están citados el próximo lunes, pero para otros menesteres. Y es que el Gobierno, en paralelo, avanza casillas para tratar de presentar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), los primeros de la vigente legislatura. El ministro España ha convocado a las autonomías el 6 de julio para fijar la senda de estabilidad de los Presupuestos, paso previo para aprobar el techo de gasto, los objetivos de estabilidad y luego tratar de armar una mayoría suficiente en el Congreso. En la reunión del lunes no figura en el orden del día la cuestión de la financación autonómica y la misma deberá esperar a una próxima fecha, que será antes de agosto, pero sin todavía día concreto.

Noticias relacionadas

El Gobierno trabaja para atar los apoyos suficientes para sacar ambas iniciativas. La financiación la ha pactado previamente con ERC, si bien por el momento no tiene asegurados todos los votos de las fuerzas soberanistas catalanas. Junts se ha mostrado hasta la fecha contrario a prestarlos, calificando de insuficiente las cuantías pactadas entre socialistas y republicanos para Catalunya, así como las garantías legales de que con un futuro cambio de color político en la Moncloa los recursos adicionales para Catalunya no pudieran mermar.