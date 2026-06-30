Establiments Viena rozó en 2025 los 92 millones de euros en ventas y mantuvo su deuda a cero

La cadena catalana de restauración Viena cerró el ejercicio de 2025 con unas ventas de 91,9 millones de euros, un 1,8% más que en el año anterior, y con una deuda financiera neta igual a cero, según ha informado este martes la compañía. Esto ha supuesto, según ha subrayado la empresa, que durante el año 2025 se consolidó la fortaleza financiera del grupo, después de haber liquidado ya en 2024 la deuda de casi 30 millones de euros contraída a raíz de la crisis del covid-19. Así, el año pasado, "Viena mantuvo una posición de tesorería neta positiva y siguió con una deuda financiera neta cero", ha subrayado la firma vallesana, en un comunicado.

"La evolución del negocio ha sido especialmente positiva en los establecimientos comparables, donde las ventas han crecido un 5,3%, un comportamiento que sitúa a la compañía cuatro puntos porcentuales por encima del conjunto del mercado", agrega la misma nota. Para Marc Siscart, presidente y consejero delegado de Viena, "el crecimiento sostenido y la solidez financiera permiten reinvertir de forma continuada en el proyecto y reforzar la competitividad de la compañía, manteniendo la independencia y una mirada de largo plazo".

La mejora de la actividad y resultados operativos ha permitido asimismo elevar la rentabilidad sobre ventas hasta el 14,4%, un 6,4% más que el año anterior. "En un sector acostumbrado a estrategias de crecimiento intensivas, Viena ha mantenido una apuesta sostenida por la reinversión y refuerzo de la competitividad del negocio", asegura la propia empresa, que entre 2016 y 2025, ha destinado 50,7 millones de euros a la transformación del proyecto, con especial incidencia en la renovación y modernización de los restaurantes, que han concentrado 45,2 millones de euros de la inversión. Pero también ha habido en estos años un cambio en la oferta gastronómica, más adaptado a los nuevos hábitos de consumo y con mayor presencia de los productos de desayuno y cafetería. Así, los centros de producción de la empresa recibieron 4,5 millones de euros y las oficinas centrales, más de un millón.

La digitalización ha sido otro de los grandes vectores de esta evolución. Con una inversión acumulada de 2,2 millones de euros, Viena ha impulsado distintas iniciativas orientadas tanto a mejorar la experiencia de los clientes como a ganar eficiencia y simplicidad en los procesos operativos.

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Desde su nacimiento en Sabadell en 1969, Viena (cuya sede se encuentra ahora en la vecina Terrassa) ha construido una red de 47 establecimientos, Viena cuenta en la actualidad con una plantilla de 1.554 personas, el 99% de las cuales cuenta con contrato indefinido, algo poco habitual en el sector de la hostelería.